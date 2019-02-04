Закон «о коллаборантах» последует за сайтом «Миротворец»

04.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Деятельность детища советника главы МВД Украины Антона Геращенко, скандального сайта «Миротворец», направлена не столько на угрозы самому государству, сколько на противников режима Порошенко.

Об этом в эфире видеоблога киевского журналиста Евгения Куксина «Лысая правда» заявила активистка секс-экстремистского движения Femen Алиса Виноградова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллаборантство» можно подтянуть под что угодно. Подавляющее большинство людей на «Миротворце» вообще ничего такого пророссийского никогда не говорили, но они там, потому что им не нравится Порошенко, но их туда притянули. То есть, как работает «Миротворец», точно так же и эта тема (когда вступит в силу «закон о коллаборантах» – ред.) будет работать», – отметила она.

«Там (на «Миротворце» – ред.) очень много людей, в отношении которых нет никаких доказательств, приговоров судов, о том, что они являются какими-то «пособниками Кремля» или что они государственные изменники, и при этом публикуется их личная информация. То есть, какие-то бешеные люди могут найти их и убить. Мне кажется, с Бузиной там какой-то похожий прецедент и произошёл. Конечно, там есть «враги режима» – тоже сталинский термин, которые являются определённым «коллаборантами», но это нужно доказать. Если человек несёт угрозу государству, это надо доказывать в суде», – добавила Виноградова.