Заморозка Донбасса. Выборы на Украине, в Крыму и Севастополе

04.03.2019, Москва, Валентин Филиппов

Ситуация вокруг Донбасса надолго заморожена. В отличие от погибшего Александра Захарченко, нынешний глава ДНР Денис Пушилин не может претендовать на роль лидера всей Новороссии или антибандеровской Украины. Киев будет готовить провокации для роста рейтинга Петра Порошенко. Осенние выборы в Крыму будут местными, но имеют важное геполитическое значение. К результату «Единой России» будет приковано внимание недругов из-за Перекопа. Особо сложная ситуация в крупнейшем городе полуострова – Севастополе. Губернатор Дмитрий Овсянников не справился, но сможет ли исправить положение прибывший из Москвы новый куратор севастопольского «ЕдРа» Дмитрий Саблин? Об этом в интервью обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал российский политолог Олег Бондаренко.

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Валентин Филиппов: Давно хотел спросить. Вы в караоке ходите?

Олег Бондаренко: А что?

Валентин Филиппов: Петь умеете?

Олег Бондаренко: Я умею играть на фортепьяно.

Валентин Филиппов: А чей Крым?

Олег Бондаренко: Крым наш.

Валентин Филиппов: Чей «наш»?

Олег Бондаренко: Русский!

Валентин Филиппов: И Олег Бондаренко не проходит на Евровидение от Украины!!! У нас в гостях Олег Бондаренко. Один из успешнейших политтехнологов современности, имеющий серьёзное отношение к Русской весне.

Олег Бондаренко: Здравствуйте, но не нужно столько эпитетов. Я чувствую себя очень не скромно. Это не правда.

Валентин Филиппов: Ну, мы знаем правду. И СБУ тоже знает. Олег, у меня вопрос, скажите, а не была ли эта ситуация с Евровидением, с тем, что все отказались ехать от Украины, репетицией президентских выборов на Украине? Я так понимаю, что Порошенко может победить только в том случае, если все победители начнут по очереди отказываться.

Олег Бондаренко: Ну, давайте подождём. Порошенко, в отличие от выступающих на Евровидении различных представителей секс-меньшинств, может задействовать более тяжёлую артиллерию. В прямом смысле этого слова. Можно ожидать новой эскалации на Донбассе. Потому, что он уже один раз, совершив провокацию в Керчи, себе рейтинг подрастил. Где-то на несколько процентов. Я думаю, что следующий такой заход будет предпринят им накануне выборов, потому, что, действительно, слишком не уверенно он пока набирает свои очки для прохождения во второй тур.

Валентин Филиппов: Как политтехнолога хотел бы спросить, по поводу «набрал очки». Для меня несколько странно (может, я нахожусь в плену своих иллюзий), но мне кажется, что население Украины войну не поддерживает. Да?

Олег Бондаренко: Не поддерживает, безусловно. Но если представить ситуацию в самом любимом Порошенко и нынешней украинской элиты формате, что «смотрите, мы же жертвы», «на нас нападают», «не мы нападаем, а на нас нападают» и «мы защищаемся», то в этой ситуации срабатывает некий импульс, что надо вместе сплотиться и дать отпор агрессору.

И всё зависит от того, насколько эта ситуация будет доведена до критической точки. До предела. И можно разогнать эту истерию и сегодня. Снова на максимум. И снова какие-то бедные украинские парни захотят поехать добровольцами на Донбасс или на границу с Крымом.

Вопрос только, а что дальше? А дальше будут выборы. И Порошенко важно пройти во второй тур. И победить во втором туре. Поэтому, мой прогноз – будут новые провокации накануне 31 марта, а потом накануне 14 апреля.

Валентин Филиппов: А не мог ли сам Донбасс повлиять как-то на результаты выборов? Стать для Украины не страшилкой, а примером. Альтернативой. Почему до сих пор такая карта не разыгрывается?

Олег Бондаренко: Это очень хороший вопрос. Прямо скажем: это Захарченко в силу определённого масштаба личности мог рассчитывать на то, что бы быть лидером для всего Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.

При Захарченко были начаты программы воссоединения народа Донбасса, как известно. Но, более того, он же проводил линии прямого телефонного общения и с жителями Киева, и с жителями Одессы, Харькова, Днепропетровска. То есть, он мог рассматриваться, как в своё время Олег Царёв, в качестве лидера альтернативной Украины. Альтернативной бандеровцам Украины.

После убийства Захарченко, конечно, Денис Пушилин является не самым плохим лидером для Донецкой Народной Республики, но, как политик, он конечно молод ещё. И ему ещё нужно расти.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос – был бы лидер, можно было бы говорить о том, что и Донбасс мог бы стать флагманом для Украины. Но, в случае Донбасса, – Денис Пушилин, – ему нужно опериться, ему нужно свой потенциал раскрыть в должности главы Донецкой Народной Республики. А Леонид Пасечник – над ним довлеет его чекистское прошлое….

Валентин Филиппов: Ну, чекистское прошлое для президента, в общем-то….

Олег Бондаренко: Ну, из него надо уметь выйти. И выйти вовремя. Насколько мне известно, господин Пасечник не любит публичности. И чурается какой-либо публичной активности. А кому выступать-то? Олегу Царёву, который там, рядом с вами?

Валентин Филиппов: Ну, я не против. Я бы за него проголосовал.

Олег Бондаренко: Да. Но для этого должна быть политическая воля. Должно много чего произойти, чего нет. Ситуация поставлена на паузу. Как хотели заморозить ситуацию на Донбассе, так её и заморозили. И такое ощущение, что у тех, кто её замораживал, размораживать её нет ни малейшего желания.

Валентин Филиппов: Я по Приднестровью вижу.

Олег Бондаренко: Русская Весна будет продолжена только тогда, когда бандеровцы снова полезут на Донбасс. Так что будем ждать этого с нетерпением.

Валентин Филиппов: Хорошо. Вы в Германии часто бываете. Не смотря на санкции. Или уже не бываете?

Олег Бондаренко: Бывал до санкций. Активно бывал.

Валентин Филиппов: А вот в Германии, каких настроений среди элит больше? За сотрудничество с Россией или в поддержку Украины? Вроде как, «Северный Поток»…

Олег Бондаренко: Немцы, да простят мне неполиткорректность, во многом являются, к сожалению, кастрированной нацией.

Валентин Филиппов: Ну, сами кастрировали….

Олег Бондаренко: Нет, Валя. Не мы. Речь не о событиях мая 1945 года. Речь идёт о том, что им внушили комплекс вины. Западным немцам. И внушили им комплекс вины их американские «старшие братья». А никак не Советский Союз. А самые открытые немцы, самые гордые немцы – это Восточные немцы. Это советские немцы. Это русские немцы. Немцы, у которых нет чувства вины перед евреями. Извините, но это справедливо.

Почему сейчас условный мой ровесник 35-летний Ганс из Бремена должен каяться перед евреями? Что он плохого им сделал? Он к ним прекрасно относится. Как и его отец прекрасно относился. А то, что дед его служил в вермахте, – ну, время было такое. Что же, он должен свою жизнь третьего поколения за деда каяться?

Это, на самом деле, типичное восприятие реальности. На кухне. Но не в телевизоре. В телевизоре говорят о толерантности, политкорректности, о том, что всех надо холить, лелеять, любить и уважать.

Ну и пока это ощущение западными немцами комплекса своей вины будет сохраняться, до тех пор на их горбу будут ездить.

И в этом смысле, есть партии альтернативные, можно по-разному критически к ним относиться, там, с левых позиций их оценивая, с интернациональных позиций их оценивая, но вполне понятно, почему электорат голосовавший когда-то за партию демократического социализма, ПДС, а потом электорат левых, – он начал переходить в «Альтернативу для Германии», к своим правым антиподам.

Потому что эти люди считают, что хватит уже унижать Германию и хватит унижать немцев. Они хотят вернуть себе чувство уважения и гордости за свою страну.

Не надо забывать, что даже просто вывешивать немецкие национальные флаги чёрно-красно-жёлтые из окон стало возможным не далее, как 10 лет назад. В 2008 году, когда был чемпионат Европы по футболу в Германии, первый раз со времён Гитлера немцы вывесили из окон флаги свои. А до этого это считалось чем-то чуть ли не фашистским.

Валентин Филиппов: Вы представляете, когда весь этот кошмар и шизофрения на Украине закончатся, как люди устанут от сине-жёлтого на всех урнах и заборах?

Я иногда бываю на границе в Крыму. Я даже на нейтралку ходил пару раз. И я достаточно близко подходил к украинской стороне. У них в сине-жёлтое вымазано всё.

И раз уж я про границу сказал, хочу спросить по поводу Крыма.

Олег Бондаренко: Крым наш!

Валентин Филиппов: Русский – я понимаю. Но что происходит в Севастополе? Пять лет после референдума в крупнейшем городе Крыма продолжается конфликт между губернаторами и заксобранием.

Олег Бондаренко: Мне, вообще, искренне жаль Севастополь и севастопольцев. Это, действительно, город столичный. Город с очень особым положением, с особой историей, особым восприятием себя. Это ни разу не провинция. Я Севастополь очень люблю, я там работал, и очень важно чувствовать Севастополь. Чувствовать особое отношение.

И, конечно, Севастополю очень не повезло с нынешним губернатором. Он же, этот товарищ, готовился к назначению на Удмуртию. Он не в Севастополь должен был поехать. Вот в Удмуртии он был бы на своём месте. С его методами типично удмуртскими.

В Севастополе данный человек, мне кажется, совсем не в своей тарелке. И это понимают все, включая его самого. Но его отправили, послали работать, приказы не обсуждаются, вот он и поехал.

Я искренне надеюсь, что в этом году Севастополь получит другого, более севастопольского губернатора.

Валентин Филиппов: Да хоть прошлого верните.

Олег Бондаренко: Да. Вы знаете, надо отдать должное, что Сергей Иванович Меняйло, как губернатор, хоть и были у него свои критики, он-то плоть от плоти севастопольский. И отношение к нему было у севастопольцев, как к своему. С определёнными нюансами, с пониманием того, что это человек военный. Это адмирал. Он всё равно, как адмирал, был свой.

Валентин Филиппов: А про Овсянникова говорили, что технократ. Что Ростех за ним. Всё может, всё умеет.

Олег Бондаренко: Знаете, много слов, много мифов. Есть практика. Практика на месте. Сейчас начинается постепенно избирательная кампания. Пришёл во главу «Единой России» в Севастополе новый человек. Дмитрий Саблин. Человек совсем не чужой Севастополю, который активно организовывал многие вещи в рамках Русской весны. В прошлом – бизнесмен. Потом – сенатор. Потом – депутат Государственной Думы.

На мой взгляд, это очень хорошее решение. Очень правильное и своевременное. Если бы оставили, как есть, то Единая Россия могла бы в городе просто проиграть. И, конечно, спустя пять лет после Русской Весны, такой результат партии власти в патриотической столице России был бы очень печальным не только для этой партии,

Бог бы с ней, в конце концов, но он был бы очень печальный для репутации России на международной арене и в Европе. А уж украинцы бы первыми оттоптались на этой новости.

Об этой новости неделю шумели бы шумеры….

Валентин Филиппов: Я бы поспорил. Надо учесть, что Севастополь наиболее патриотичный город. Этот город патриотичней самой правящей партии значительно. И то, что в Москве считается взвешенным патриотизмом, центризмом каким-то, то в Севастополе считается почти предательством.

Олег Бондаренко: Да!

Валентин Филиппов: А то, что в Севастополе считают нормальным, спокойным патриотизмом, в Москве считается экстремизмом.

Олег Бондаренко: Не экстремизмом, но… Когда-то декламировал писатель и лидер запрещённой национал-большевицкой партии Эдуард Лимонов:

«Наши Миги,

Сядут в Риге!».

Это нормальная ситуация для севастопольцев и не нормальная для, к сожалению, многих людей именующих себя патриотами в Москве.

Валентин Филиппов: Ну, тут часто говорят, что, если будет последняя война, Москва если падёт, то в Севастополе будут ещё отстреливаться долго. Поэтому, когда говорят «Крым заберём», ага, заберёте. Сюда ГенШтаб переедет.

Хорошо, огромное спасибо за информацию. За честный взгляд. Обычно специалисты стараются что-то недосказать или сказать таким тоном, что правды не поймёшь.

Олег Бондаренко: Спасибо ПолитНавигатору за честные новости и самую лучшую площадку по Крыму и Донбассу.

Валентин Филиппов: Спасибо, мы стараемся.

Олег Бондаренко: Пока.