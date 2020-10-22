Запад активно готовит Украину на убой – Соловьев

22.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Европа и США снабжают Украину вооружением для единственной цели – подготовить её как передовой отряд для войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется или украинцы не понимают, что происходит? Я смотрю и слушаю, вы реально не понимаете, что вы на грани войны. Вы не понимаете, что вас чётко и осознанно пичкают вооружением, вас направляют на бойню.

При этом задача очень простая – через Украину решают свои вопросы страны, ставящие задачей сдержать Россию, и им абсолютно не жалко украинцев.

Украинцы как-то тупят и не понимают, что ими будут воевать. Посмотрите на всю историю, это уже традиция – бросать украинцев в интересах других государств как передовой отряд и расходный материал, потому что их не жалко.

А украинцы говорят: «Ну, когда они нас используют, они же нам построят прекрасное новое государство?» Вы что, тупые? Не народ, народ умный, а политическая власть – они что, тупые? Или считают, что они вовремя сбегут?» – риторически заключил Соловьев.