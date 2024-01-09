Запад готовит опасный антироссийский план «Зигзаг»

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Вектор Запада поменялся с «Россия должна проиграть» на «Россия не должна победить», и это, по расчетам Брюсселя, должно существенно качнуть общественные настроения в сторону заключения «Минска-3».

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал политолог Алексей Чадаев, курирующий проект создания беспилотников для армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы стали, как выражалась Света Курицына, «более лучше воевать» за эти два года, – сомнений нет никаких. Совсем другое качество. И, если это была задача НАТО, то эффект прямо обратный. Я вижу, что переключился вектор стратегий. Была задача сделать так, чтобы Россия проиграла, теперь задача сделать так, чтобы Россия не победила. Вроде – «что совой об пень, что пнём об сову», но это сдвиг, который отражает некоторые важные нюансы», – отметил Чадаев.

Прежде основную ставку Запад делал на так называемых «нетвойнистов», которые под тяжестью санкций и ограничений должны были свергнуть власть.

«Нам стыдно, мы агрессоры, Путин тиран, надо всем выйти, его свернуть и вернуться обратно в семью цивилизованных народов». Эта ставка не сработала. Не получила сколь-нибудь массовой поддержки в Отечестве. Поэтому сейчас ставка другая, сейчас ставка на нормализаторов: «мы, в общем, не против СВО, мы вообще за начальство всеми способами, но нас дико бесят эти «псы войны», психи-милитаристы, которые то призывают куда-то идти, то призывают перевести экономику, политику, культуру и общество на военные рельсы. Пытаются нас заставить как-то мобилизоваться, как-то меняться. Превратить в страну из той, которая не может победить, в ту, которая может победить. Это прямые враги, и с ними надо бороться, их нужно помножить на ноль. Дорогое начальство, пожалуйста, заткните этих психов, а мы дальше вас поддержим», – объяснил политолог, на кого делает ставку Запад.

По мнению Чадаева, как только «дорогое начальство» начнет отодвигать «псов войны», начнётся кампания за статус-кво, за переговоры с выходом на «Минск-3».

«Какой-нибудь, не важно, какой. И Западу нужно сохранить лицо, и нам», – сказал политолог.

Коллега Чадаева политолог Сергей Марков объясняет, что Россию будут склонять к «Минску-3» угрозой ядерной войны.

«Многие считают, что Россия не согласится на Минск 3 ни за что, ведь Запад нагло обманул Россию по Минск 1 и Минск 2. Но все сложно. Запад тоже знает, что после обмана Минск 1 и Минск 2 Россия не хочет Минск 3. Поэтому у них тактический план «Зигзаг». Он вступит в действие, если будет удачное наступление армии России. Тогда НАТО планирует не сразу предложить «Минск 3» или Стокгольм 2. Сначала они планируют резкую эскалацию. Может дойти дело и до ударов по атомным станциям и по аэропортам. В общем, хотят подвести дело к ядерной войне и всех напугать этой ядерной войной. А потом использовать эту энергию всеобщего страха, и всей коалицией Запада и Юга ударить по России с требованием немедленно остановить военные действия. Опасность плана «Зигзаг» в том, что это авантюра по балансированию на грани резкой эскалации. По сути дела план «Зигзаг» это заговор против всеобщего мира и против всего человечества», – предостерегает Марков.