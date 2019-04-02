Запад готовит почву для признания «победы» Порошенко во втором туре – Затулин

02.04.2019, Москва

Риторика западных изданий свидетельствует о том, что заокеанские кураторы готовят почву для признания «победы» действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы РФ заявил зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый тур выборов на Украине позади. Что означают его результаты? Они означают, что избиратели Украины отвергли действующую власть и ту политическую грибницу, которая по недоразумению называется «киевской политической элитой». Действующий президент, получивший во втором туре голосования в 2014 году около 60 процентов голосов избирателей, в этот раз зафиксировал, хотя еще окончательных данных нет, 16 ворованных процентов.

Это значит, что пять лет гражданам Украины промывали мозги, рассказывая им, что главная задача каждого – это бороться с Россией, что, на самом деле, символически важно, что в ночь после выборов прекратил действие договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией, что купленный на чужие серебряники томос – это и есть достижение президентства Порошенко, что, наконец, право ездить в Европейский союз без визы, как у Самоа, Никарагуа, Тринидада и Табаго – это и есть главное достижение за пять лет. За это время ВВП Украины снизился с 220 до 116 миллиардов – вот это результат пяти лет хозяйничанья этой власти.

И сегодня на скамье позора рядом с Порошенко обязательно должны быть его благодетели на Западе, которые все это время лицемерили по поводу борьбы с коррупцией, которой они занимаются во всем мире, а как дошло до дела, с перепугу стали говорить о том, что «Хоть Порошенко сукин сын, но он свой сукин сын, и надо его поддержать». Они провалились.

И сегодня, желая соблюсти хорошую мину при плохой игре, бабачат и тычут о том, что у него есть какие-то шансы, что его опыт и прочее приведут его, наверное, к победе во втором туре. Готовят почву для признания еще более масштабной фальсификации. И это делают не какие-нибудь блогеры, а такие джентельменские газеты, как «Times», «Daily Telegraph» и так далее, англосаксы», – резюмировал парламентарий.