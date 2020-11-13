Запад лишит «аграрную сверхдержаву» ядерной энергетики

13.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украине могут дать кредит на вывод из эксплуатации блоков АЭС, срок эксплуатации которых заканчивается, но денег на строительство новых блоков никто не даст.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что правительство Украины готовится внести в Верховную раду законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, а также о совершенствовании механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков. Срок эксплуатации двух блоков Ровенской АЭС заканчивается в 2030-2031 годах, готовить их к выводу из эксплуатации нужно уже сейчас.

Вскоре после этого по той же причине необходимо будет выводить из эксплуатации большую часть остальных блоков АЭС Украины.

Строительство блоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС остановлено в 1990 году на стадиях готовности 75% и 25%. Украина предпринимала шаги по их достройке с 2005 года и в 2012 году заключила соответствующее соглашение с Россией, которое предусматривало частичное финансирование со стороны России. Тогда стоимость достройки оценивалась в 4,6 миллиарда долларов. В 2015 году соглашение с Россией было разорвано, а закон о достройке блоков, ранее принятый Верховной Радой, был отменен.

«Лично у меня создается впечатление что целью всего этого является не столько достройка энергоблоков, сколько попытка «ввязаться в драку», что-то распилить, ну а там – куда кривая выведет. Предположу, что мероприятие по выведению старых энергоблоков из эксплуатации наши внешнее кураторы каким-то образом профинансируют, от греха подальше. Разумеется, профинансируют в виде кредитов, ни в коем случае не в виде подарков.

Что же касается строительства новых энергоблоков, то я думаю, что денег они не только не дадут, но если это строительство выйдет вот за пределы того, что сейчас есть – «попилить и бросить» – и станет реалистичным в планах, то есть еще и подозрение, что Запад будет совать палки в колеса. Потому что наших западных партнеров вполне устраивает перспектива «аграрной супердержавности» Украины, а в ней аборигены вполне могут обойтись зеленой «полезной» энергетикой. Атомные станции для «аграрной супердержавы», наверное, не нужны», – считает эксперт.