Запад не собирается оставлять Украину, пора атаковать – Сивков

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Открытие на территории Украины производства западного оружия свидетельствует о том, что НАТО не верит в победу России и не собирается лишаться контроля над «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что на Украине начинают строиться заводы, говорит о том, что Запад твёрдо уверен, что российское руководство пойдёт на переговоры – и добиваться полной капитуляции Украины не собирается. Потому что, если бы Запад предполагал, что российское руководство будет добиваться полной капитуляции Украины – то зачем тогда строить заводы по производству танков «Леопард»? Чтобы Россия их производила? Получается, НАТО своими танками будет оснащать Россию? Бред», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что необходим скорейший прорыв и военная победа над Украиной.

«В настоящее время, с точки зрения оперативной необходимости, необходимо проведение наступательной операции группы фронтов – на окружение и уничтожение основных сил ВСУ на востоке Украины», – резюмировал эксперт.