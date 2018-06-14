14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 405 просмотров

Запад обвинил украинскую власть в покровительстве нацистам

Сразу четыре международные правозащитные организации выступили с беспрецедентно жестким совместным обращением к украинским властям.

Об этом сообщает “Коммерсант”, указывая, что в письме, адресованном главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко, власть обвиняется в покровительстве ультраправым группировкам.

Обращение подготовлено совместно Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House.

Отмечается, что в последнее время на Украине резко возросло «число насильственных нападений и угроз» со стороны групп ультраправых, которые «прикрываются патриотизмом и “традиционными ценностями”. В тексте упоминаются такие организации, как «С14», «Традиции и порядок», «Карпатська Січ» и запрещенный в РФ «Правый сектор». По данным правозащитников, с начала 2018 года члены этих и других групп «организовали по меньшей мере два десятка насильственных нападений, угроз или случаев запугивания» в разных частях страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

При этом сотрудники украинской полиции зачастую не вмешиваются в происходящее, а в ряде городов ультраправые активисты получают официальный статус патрульных.

«Почти полная безнаказанность, которой пользуются члены группировок, пропагандирующих ненависть, насилие и дискриминацию, создает впечатление, что эти нападения допускаются украинскими властями», — говорится в письме.

«Мы с тревогой наблюдаем тенденцию к резкому увеличению числа такого рода инцидентов. – Очевидно, что эта эскалация стала возможной из-за бездействия украинских властей. Поэтому мы ждем эффективного расследования подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности», – прокомментировал ситуацию изданию заместитель директора Frontline Defenders Андреа Рокка.