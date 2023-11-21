Запад вступает в эпоху «политического безумия» – Евстафьев

Ближайшие годы станут временем «политического безумия», когда Запад будет способен принимать безвозвратные решения. И ситуация в Секторе Газа, на которую никак не реагирует «демократическая» Европа – это новая норма этого времени.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нас надвигается безумие. Если раньше мы говорили об иррациональности в процессе принятия решения на коллективном Западе, как о некой гипотезе, некоем предположении, то сейчас совершенно очевидно, что это свершившийся факт. Действительно, это безумие. И я даже не про Байдена хочу сказать. С «дедом» всё понятно, «деда» заездили, «дед» абсолютно невменяемый. Я хочу вам сказать про Олафа нашего Шольца – посмотрите, прёт как танк с крестом в большую европейскую войну. Германия увеличивает в два раза дефицит бюджета, уже сейчас провисли все отрасли экономики, Германия в рецессии – гарантированно. А он увеличивает в два раза финансирование Украины, причем даже не финансирование военных действий на Украине, а финансирование украинского режима, то есть это, извините, под воровство. Он понимает, что Европа не способна вести большую европейскую войну. Понимает, что Германия не вытянет такой объём помощи. Он все понимает, но, тем не менее, прет. Это что? Это безумие, это неспособность остановиться», – подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел работу известных пранкеров Вована и Лексуса, которые дозваниваются известным политическим деятелям, также выдавая себя за политические фигуры.

«Дело не в том, что они дозваниваются, наши замечательные ребята – дело в том, что им отвечают и ведут абсолютно дурацкие разговоры, которые показывают пустоту в голове подавляющего большинства европейских политиков. Ну хоть один был умный разговор? Хоть одну они выцепили умную сволочь? Я бы просто всем поаплодировал, в первую очередь, вот этой умной сволочи, которая бы там начала говорить действительно умные вещи, давать действительно рационалистические оценки. Значит, с этой умной сволочью можно разговаривать. А по результатам деятельности пранкеров единственный вывод, который можно сделать, что на Западе, особенно в Европе, разговаривать не с кем – там сплошной плохо скрываемый идиотизм», – указал Евстафьев.

По его оценке, это может привести к катастрофическим последствиям, где геноцид станет приемлемой нормой.

«В этом смысле, конечно, мы очень чётко должны понимать две вещи. Уровень политического безумия таков, что могут быть приняты абсолютно безвозвратные решения. И в этом смысле, конечно, то, что мы наблюдаем в Газе – это, извините, не случайность. И это не исключение. Это поначалу выглядело как «окно Овертона», а в принципе, к сожалению, это новая норма. И то, что говорят европейские политики, что говорят некоторые израильские политики – ничем не отличается. И в этом смысле мы должны очень аккуратно смотреть на окружающий мир и понимать цену слов. Все, что нас будет отличать от политиков и вообще от людей мира Запада, скатывающегося в хаос и безумие – это то, что мы должны продолжать сохранять в себе понимание того, что каждое слово имеет значение. Что за каждым словом должно быть дело, и что если ты сказал, что-то пообещал, ты за это отвечаешь», – заключил Евстафьев.