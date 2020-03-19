Западная Украина отметилась шабашем вооруженных зигующих нацистов

19.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

На границе Львовской и Закарпатской областей (Верецком перевале) на мемориале «Героям Карпатской Украины» вооружённые люди в масках и с неонацистской символикой на чёрных знамёнах почтили память погибших боевиков ОУН.

Соответствующие фотографии в своем блоге обнародовал руководитель Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

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«Члены «Карпатськой Сичи» позиговали с оружием у памятника националистам Карпатской Украины на Верецком перевале», – написал Долинский в своем блоге.

Также о мероприятии на своих страницах в соцсетях отчиталась неонацистская группировка «Карпатская Сечь».

На одном из фото отчётливо видно, как бандеровцы вскидывают вверх руки в нацистском приветствии. Примечательно, что на странице в «Facebook» националисты решили это фото не выкладывать.

Мемориал «Героям Карпатской Украины» на границе Львовщины и Закарпатья открыли в 2017 году на военном кладбище, где захоронено 22 боевика с Галичины, которые воевали в армии Карпатской Украины – «Карпатской Сечи», большинство из них принадлежали к ОУН.

В марте 1939 года оккупировавшие Закарпатье венгры вывели на Верецкий перевал пленных «сечевиков» и передали их полякам, которые расстреляли националистов.