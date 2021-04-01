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01.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Армения, Выборы, Дзен, Политика, Украина
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Западную агентуру скоро погонят с Украины – Гольдарб

Новости Украины

Досрочные выборы в Армении и сложение полномочий премьер-министра Никола Пашиняна – это свидетельство того, что Запад потерпел поражение в этом регионе от местных игроков – России, Турции и Азербайджана.

Об этом в эфире своего идеолога заявил известный украинский экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пашинян – это директор Армении сейчас, премьер-министр, он заявил, что в апреле уйдет в отставку. Очевидно, что он проиграл все, что можно проиграть, страна потеряла куски земли, его рейтинг низкий, армия его не воспринимает. Я так понимаю, никто его особо не воспринимает. Я напомню, что, наверное, не будет для вас секретом, что это ставленник условного заокеана.

Ситуация, которая произошла с ним и с Арменией, говорит о том, что игру заокеана в том регионе поломали. Поломала Россия, Турция, Азербайджан. А это говорит о том, что в целом евразийский континент, а точнее ведущие его страны будут играть в свою игру и выстраивать свою политику на евразийском континенте. И не потерпят больше здесь такого вмешательства из-за океана.

То же самое здесь будет происходить. Все то, что насажено здесь, все эти грантоеды поганые, вся эта агентура влияния, все эти правительства, которые, очевидно, на рожу глянешь – он изучал в западных университетах как разваливать Украину и как загнать ее работать на «белого хозяина», – все это здесь точно так же будет чужеродно, будет изгнано. А кого возможно, те будут настигнуты и наказаны. Такое будет», –  прогнозирует Гольдарб.

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