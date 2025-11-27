Западные СМИ активно торпедируют переговоры по Украине – Рябков

Западные СМИ совершают множество провокационных вбросов о «мирном плане» Трампа, чтобы помешать непубличным переговорам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я призываю все СМИ проявлять максимальную ответственность. Сейчас тот момент, когда нельзя поддаваться на провокации. А наши оппоненты, особенно носители английского языка в разных точках мира, до совершенства довели свою тактику вредить и мешать конструктивным процессам, где бы они ни развивались.

Я не комментирую никакие утечки. Начнем с того, что на тему так называемого мирного плана Трампа на прошлой неделе исчерпывающим образом высказался президент РФ.

За прошедшие дни мы видели множество информационных вбросов, атак, нападений через британские СМИ, через соцсети на саму идею выхода на договоренности», – сказал Рябков.