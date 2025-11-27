Западные СМИ активно торпедируют переговоры по Украине – Рябков
Западные СМИ совершают множество провокационных вбросов о «мирном плане» Трампа, чтобы помешать непубличным переговорам.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я призываю все СМИ проявлять максимальную ответственность. Сейчас тот момент, когда нельзя поддаваться на провокации. А наши оппоненты, особенно носители английского языка в разных точках мира, до совершенства довели свою тактику вредить и мешать конструктивным процессам, где бы они ни развивались.
Я не комментирую никакие утечки. Начнем с того, что на тему так называемого мирного плана Трампа на прошлой неделе исчерпывающим образом высказался президент РФ.
За прошедшие дни мы видели множество информационных вбросов, атак, нападений через британские СМИ, через соцсети на саму идею выхода на договоренности», – сказал Рябков.
«Мы не знаем, какова позиция на этот счет – окончательная, не окончательная, промежуточная или текущая. Мы отслеживаем публичные сигналы и заявления официальных лиц. Мы отмечаем тяжелый, эмоциональный и очень разогретый фон, который преднамеренно создается на Западе вокруг этого процесса.
Это не помогает. Дипломатические усилия требуют тишины. Они могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий.
А здесь мы видим, что целый ряд СМИ используются не просто как сливные бачки, а как оружие в этой информационной войне, которая является одним из ключевых элементов тотальной гибридной войны, которую Коллективный Запад ведёт против РФ», – добавил дипломат.
