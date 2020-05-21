21.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Компромат, Политика, Скандал, США, Украина
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Запись переговоров Байдена и Порошенко слили американцы – эксперт


Записи телефонных переговоров предыдущего украинского президента Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена сделаны не на Украине.

Об этом в интервью в интервью «Московскому комсомольцу» заявил киевский политический обозреватель, эксперт «Киевстратпро» Тарас Козуб.

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«Украина давно втянута в предвыборную гонку в США, и для нас это уже не впервые. Несмотря на заявление внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача о том, что пленки ему предоставили украинские журналисты, очевидно, что записи были сделаны не на Украине, а в США. Наибольшую выгоду от скандала может получить Трамп», – говорит собеседник издания.

По его словам, для жителей Украины, которые хотя бы что-то понимают в политике, особой сенсации не прозвучало, поскольку всем и так было известно, что ключевые решения Киева согласовываются с Вашингтоном.

«Тем не менее, большой неприятностью было слышать, как именно это происходит. В частности, как президент Украины отчитывается о том, как он поднял тарифы для украинцев не на 75%, как хотели в МВФ, а сразу на 100%, или как Порошенко просит Байдена надавить на «Самопомощь»… Больно было узнать, как согласовывается кандидатура премьер-министра Украины. Например, Наталья Яресько написала интересный пост в Facebook, и вот ее уже выдвигают в премьер-министры. Но в целом и до записей было понимание того, что примерно так оно и выглядит», – подчеркнул Козуб.

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