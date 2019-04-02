Выборы
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02.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
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Заробитчане подвели Порошенко

Явка на президентских выборах в западных областях Украины оказалась более чем на 10% ниже, чем на выборах 2014 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» Александр Левцун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На президентских выборах 2014 года явка на западе и в центре Украины составила в среднем 67% тогда как на юго-востоке (без Донбасса) – 51%. На нынешних выборах явка избирателей в западных областях оказалась существенно ниже по сравнению с 2014 годом. Например, лидером электоральной активности по-прежнему осталась львовская область, но если в 2014 году во Львовской области голосовать пришли 78% избирателей, то в 2019 году – 69%.

В целом Галичине электоральная активность снизилась более чем на 10%. В частности, в Тернопольской области она снизилась на 11%, в Ивано-Франковской – на 12%. Причина падения явки – не падение интереса к выборам, а уменьшение количества самого населения, количества избирателей на местах. Это – прямое следствие трудовой миграции. Происходит сокращение наличного населения в западных областях», – подчеркнул Левцун.

Отметим, что действующий президент Порошенко больше всего голосов в ходе состоявшихся 31 марта выборов набрал именно в западных областях.

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