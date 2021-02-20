Защитить наши памятники: России пора переходить в наступление

20.02.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Как России сохранить и обезопасить воинские памятники и захоронения за рубежом? – эту проблему накануне обсуждали на специально собранном совещании в Совете Федерации. Парламентарии, ученые, дипломаты и военные заседали больше двух часов. Мы сосредоточим внимание на самых важных, по нашему мнению, выступлениях.

Отечественная история во всё возрастающей степени подвергается недругами России искажению и фальсификации, отметил сенатор Константин Косачёв. «Это делается в очевидных политических целях и используется как один из инструментов сдерживания нашей страны, дискредитации нашего народа и обеления тех, кто во Второй мировой войне запятнал себя коллаборационизмом», – сказал он.

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По словам сенатора, к сожалению, нередки случаи, когда воинские захоронения и памятники становятся объектами циничных атак: «Сохранение, уход и защита воинских захоронений и памятников, находящихся за пределами Российской Федерации, – наша важнейшая политическая и нравственная задача».

Косачёв напомнил участникам «круглого стола» об инициативе, с которой ранее выступила спикер Валентина Матвиенко, – о признании Победы над нацизмом во Второй Мировой войне всемирным достоянием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом. Обнадёживает, что эта инициатива была активно поддержана на целом ряде международных форумов.

Сенатор проинформировал, что в 54 странах мира насчитывается свыше 22,5 тысяч российских и советских воинских захоронений: «Большинство из них относится к периоду Второй Мировой войны, и около 10 тысяч – к другим историческим периодам. Наибольшее количество российских и советских захоронений расположено в Восточной Европе и Прибалтике, а также в Германии, Китае, Финляндии».

О масштабах работ по увековечиванию памяти наших павших за Родину на разных фронтах соотечественников сама за себя говорит приведённая Косачёвым статистика:

«Всего, по данным Министерства обороны, в мире зарегистрировано 43147 братских захоронений, там покоятся 8 миллионов 572 тысячи 566 человек, но из них 5 миллионов 460 тысяч 924, то есть, более 60% – безымянные. Они лежат в этих могилах, но на плитах нет их имен. И это в целом по миру. Если брать нашу страну, Россию, я округляю, – более 31 тысячи братских могил, примерно 4,5 миллиона захороненных, из них 2 миллиона 170 тысяч неизвестных, то есть, почти половина. Конечно, предстоит огромная работа».

Начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский напомнил о демонтированном в 2020 году в Праге монументе маршалу Коневу, связав это ЧП с общей тенденцией давления на Россию коллективным Западом, ростом ревизионизма и дискредитации Великой Победы советского народа через навязывание обществу лживой идейки о равенстве ответственности за начало Второй Мировой войны гитлеровской Германии и СССР.

Соответственно, разрушение военных мемориалов и осквернение воинских захоронений являются ничем иным, как стиранием из памяти будущих поколений освободительной миссии Советского Союза и его Красной Армии, спасшей народы Европы от порабощения и геноцида.

Особо подчёркивается роль польских властей всех уровней в борьбе с памятниками своим освободителям. На сегодняшний день, по данным Валерия Кудинского, в Польше демонтировано или уничтожено 432 мемориальных объекта.

По данным представителя Минобороны РФ, «в настоящее время российские и советские воинские захоронения находятся в 56 иностранных государствах, на территории которых, по данным централизованного учета, числится 12157 захоронений периодов Первой и Второй мировых войн. Из них на территории стран СНГ – 6434 и стран дальнего зарубежья – 5723. В них захоронено более 4145 тысяч погибших, из которых известно поименно 860875 человек. Продолжается работа по установлению персональных данных более 3200 тысяч воинов, захороненных как неизвестных».

Очень эмоционально и, что называется, «в яблочко» выступил руководитель Международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» Виталий Казакевич:

«Почему-то наши посольства занимают пассивную тактику, в том плане, что опасаются или побеспокоить наших партнеров, или, скажем так, в чем-то недоработаны нормативные документы… Эти вопросы, связанные с миллионами захороненных как неизвестные, чтобы вернуть им персональное достоинство и память, и родственникам помочь побывать на этих захоронениях, – это как раз и есть приоритет наступательной тактики во имя мемориальной работы».

Помимо критики, Казакевич выдвинул и ряд дельных предложений.

Например, организовать выставку трофейной техники, чтобы наглядно показать вклад чешской промышленности в гитлеровскую агрессию. По статистике, треть танков, грузовиков, патронов, поставленных в вооружённые силы Германии во время войны, были произведены на чешских заводах и отличались хорошим качеством.

При грамотной постановке вопроса и выборе наступательной тактики политико-идеологического противодействия, это должно заставить задуматься чешское правительство, вместо попусту растраченных усилий «бить по хвостам» и надежд на пробуждение сознания у оборзевших чешских муниципальных завхозов, устанавливающих памятные знаки власовцам по собственной инициативе.

По мнению Казакевича, наступать необходимо широким фронтом. Если раньше, в отношении союзников по Варшавскому договору и стран, входивших в орбиту СССР, действовала первая половинка правила «кто старое помянет, тому глаз вон», теперь следует руководствоваться его второй частью: «а кто его забудет, тому вон оба глаза».

Необходимо почаще напоминать нашим злопамятным «партнёрам» обо всех их «подвигах» – как в военный период, так и в «интербеллум»: кровавый мятеж белочехов, интервенцию в гражданскую войну, довоенную фашизацию и договоры с «уважаемым Адольфом», аншлюсс Австрии, закрывание глаз на милитаризацию Рурской области, Мюнхенский сговор и делёжку Чехословакии, сотрудничество с Гитлером, массовое участие европейцев в Ваффен СС, финские концлагеря в Карелии и многое, многое другое…

Стесняться не следует. Нам ничего не надо выдумывать, а кроме того, речь идёт не просто о потоках клеветы и откровенных враках с их стороны, но и целенаправленных усилиях пробить брешь в нашей национальной памяти.

В ходе «круглого стола» интересную и даже поучительную историю рассказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Речь идёт о содержании захоронений иностранных солдат (французов, англичан, итальянцев), погибших в Крымской войне 1854 – 1855 годов. Россия эти кладбища строила, а деньги на захоронение и содержание могил своих соотечественников выдавали иностранные государства.

В XX веке ситуация коренным образом изменилась и все заботы о содержании захоронений иностранных солдат Крымской войны постепенно легли на советские власти, а затем на руководство Севастополя.

Так вот, по данным Алтабаевой, только за 2020 год в ходе раскопок были подняты останки 150 иностранных солдат. Эти и другие останки, поднятые с 2014 года, хранятся в Музее героической обороны и освобождения Севастополя.

И ничего удивительного. Останки солдат Крымской войны и дальше будут извлекать из земли. Не зря эту войну историки неофициально называют «Нулевой мировой».

Обращения к французским властям помочь разрешить ситуацию воздействия не возымели: потомки воевавших под Севастополем французов отказываются даже обсуждать проблему, потому что в их представлении «Крым – цэ Украина».

При этом Алтабаева напомнила, что под Севастополем в 1998 году было организовано и содержится в образцовом состоянии кладбище немецких солдат Вермахта, превративших город в лунный ландшафт во время второй обороны.

Отношение к фашистам, даже мёртвым, в нашем обществе за все прошедшие годы не поменялось, однако мы с мёртвыми не воюем – они давно получили своё. Тем не менее, немецкая сторона также самоустранилась от помощи в содержании своих воинских захоронений, а ведь в крымской земле убитых немцев до сих пор лежит куда больше, чем англичан, французов и итальянцев вместе взятых, так что фронт работ для поисковиков обеспечен на долгие годы вперёд.

Присутствовавший на «круглом столе» замдиректора консульского департамента МИД РФ Алексей Уткин высказал по этому поводу следующие соображения:

«Что касается захоронений в Крыму, нам бы хотелось более подробной информации. Может быть, можно её направить в МИД, мы бы поработали с удовольствием с этой темой совместно с территориальными департаментами и с зарубежными коллегами, чтобы выяснить дальнейшую судьбу этих захоронений».

В общем, политическая воля защитить наши воинские захоронения и памятники за рубежом у российской власти есть, резолюцию по итогам обсуждения скоро опубликуют, но что можно придумать ещё, кроме уже высказанного законодателями и экспертами?

Как уже было сказано выше, против нас ведётся информационно-психологическая война, развязанная не сегодня и не вчера, более 30 лет назад, навязанная европейским правительствам профашистским «исследователем» Нольте как «дискуссия историков».

Вкратце эту доктрину Нольте хорошо описывает пресловутое «окно Овертона», когда ценности и прописные истины, доминирующие в общественном сознании, под соусом «давайте немного подискутируем» постепенно девальвируются, извращаются, вытесняясь всё набирающими силу вбросами лжи и фальши.

На острие удара находится память о Великой Отечественной, жертвы, понесённые советским народом в борьбе с фашизмом, освободительная миссия СССР. То, что до сих пор является источником нашего несокрушимого духа.

На Западе, а также ряд российских «историков» уже договорились до того, что план «Барбаросса», оказывается, был вынужденно-оборонительной мерой для спасения западной цивилизации. Холокост возник как ответ на Октябрьскую революцию. Освенцим стали изображать вегетарианской копией ГУЛАГа.

Термин «тоталитаризм», как выяснилось, был намеренно привит обществу для стрижки под одну гребёнку нацистской Германии и сталинского СССР. Прочие европейские овечки старательно дистанцируются от грязи прошлого с блеянием о своей приверженности демократическим ценностям и миролюбию, начиная примерно с раннего палеолита.

Уже вполне очевидно, что плацдармом для распространения новой коричневой чумы выбраны Польша, Прибалтика, а теперь и Украина, где снос памятников и вытаптывание истории поставлено на промышленные рельсы. Основными инкубаторами заразы выступают «институты национальной памяти».

Вопрос – что делать, когда не срабатывают официальная дипломатия, а международные институты, включая ООН, Совет Европы, фактически капитулировали перед апологией фашизма? Не работает Женевская конвенция ООН 1949 года «О защите жертв войны», в туалетную бумагу превратились две конвенции – Культурная 1954 года и «Об охране археологического наследия» 1969 года. Скажем больше – игнорируется дух Нюрнбергского трибунала. Фашистская гидра поднимает головы.

Как нам защитить могилы наших павших на территории других государств?

Американцы эту проблему решили. Захоронения своих почти 100 тысяч погибших во Второй Мировой войне они обезопасили тем, что получили от европейских и других государств право на вечное распоряжение землей, в которой похоронены солдаты США. Все поползновения на эту землю – с любой целью – рассматриваются как попытку влезть в посольство США.

Мы, к сожалению, эту возможность упустили, когда выводили свои войска из Восточной Европы. Однако, по мнению экспертов в области международного права, рычаги воздействия на европейцев всё ещё остаются.

Выше уже было сказано об инициативе главы Совфеда РФ Матвиенко о принятии международной конвенции как о защите мемориального наследия, так и признании Победы над фашизмом достоянием всемирного масштаба. На основе ст. 10 Европейской хартии о местном самоуправлении создать ассоциацию «Военно-мемориальное наследие Европы».

Прекратить бессмысленную практику пробуждения совести у властей всех уровней и перейти к работе с населением. Данные из Польши говорят о том, что не менее половины поляков выступают против вандализма десоветизации, но их мнение власти не интересует. Как говорится, «хороших людей больше, чем плохих – просто плохие лучше организованы».

Если захоронения и мемориалы невозможно сохранить на их прежнем месте, прилагать все силы к их переносу на Родину. У нас они точно будут в почёте и сохранности.

Наконец, не следует забывать про «невидимую руку рынка», раз уж на дворе у нас три десятка лет бушует капитализм.

Недавно с удивлением узнал, что заинтересованная в передовых российских технологиях и производстве ядерного топлива для своих АЭС американская компания General Electric согласилась признать приоритет русского инженера Лодыгина перед Эдисоном в разработке лампы накаливания. Небольшая, но очень важная моральная победа, которую следует развивать и на других направлениях.

Зачастую крупным бизнес-структурам проще надавить на своих правительственных чиновников для соблюдения прав и интересов партнёров, тем более, что наше требование сохранить в неприкосновенности память о наших героях – не чрезмерное.

Не забудем также привлечь к защите наших памятников и захоронений на иностранной территории власти и общественные организации бывших союзных республик. По-видимому, в ближайшем обозримом будущем найти понимание на Украине, в Грузии и в Прибалтике нам не удастся, но в работе с другими республиками есть все шансы на успех: десятки тысяч их отцов и дедов сложили головы за освобождение Европы от фашизма.

В общем, как говорили в старину добрые украинцы, «гуртом и батьку легче бить». Гитлера мы победили, потому что были едины. Вот и теперь надо объединиться, чтобы задушить возрождающуюся коричневую гидру, пока она только призрак.