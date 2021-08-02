Затулин призвал Москву защитить «агентов влияния» России

02.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Если начать сразу переселять всех русских из разных стран в Россию, то это превратится в стихийное бедствие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

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Газета поинтересовалась, не останется ли Россия без «агентов влияния» в соседних странах, если переселит к себе всех оттуда всех русских.

«А не надо всех. Надо объявить, что у них просто есть такая возможность. Я не сторонник немедленного вывоза всех русских отовсюду, где они живут. Это тоже будет стихийное бедствие», – считает депутат.

«Но вы или умейте их защищать, чтобы их там не били, не называли вторым сортом, или тогда спасайте и дайте им возможность репатриироваться. Но не требуйте от них, чтобы они жили на коленях в этих странах во что бы то ни стало ради некоего национального присутствия, но при этом в униженном состоянии соотечественники без Отечества», – сказал Затулин.