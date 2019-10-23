23.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Затулин рассказал, как «взвыла Украина»

Если бы украинцам давали российские паспорта, не требуя выхода из гражданства Украины, удалось бы избежать кровавых событий 2014 года.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданству Константин Затулин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание отметило, что есть два противоположных мнения относительно русских в ближнем зарубежье: первое – они ни на что не влияют, поскольку не входят в правящие элиты новообразованных государств, – второе – «они наш форпост».

«Кто прав?», – поинтересовалась газета.

«Приведу пример. В 1994 году в Крыму работала консульская группа по оформлению российского гражданства. Очередь стояла! Украина взвыла! Времена были ельцинские, и работу прекратили. Если бы украинцам давали российские паспорта, не требуя выхода из гражданства Украины, не было бы ни переворота 2014 года, ни гражданской войны!», – считает Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть