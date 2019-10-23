Затулин рассказал, как «взвыла Украина»

23.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если бы украинцам давали российские паспорта, не требуя выхода из гражданства Украины, удалось бы избежать кровавых событий 2014 года.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданству Константин Затулин.

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Издание отметило, что есть два противоположных мнения относительно русских в ближнем зарубежье: первое – они ни на что не влияют, поскольку не входят в правящие элиты новообразованных государств, – второе – «они наш форпост».

«Кто прав?», – поинтересовалась газета.

«Приведу пример. В 1994 году в Крыму работала консульская группа по оформлению российского гражданства. Очередь стояла! Украина взвыла! Времена были ельцинские, и работу прекратили. Если бы украинцам давали российские паспорта, не требуя выхода из гражданства Украины, не было бы ни переворота 2014 года, ни гражданской войны!», – считает Затулин.