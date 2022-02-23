Заукраинские пикеты проходят по всей России

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Новости Украины

Либералы-иноагенты проводят по всей России малочисленные «антивоенные пикеты» против признания ЛДНР и «вторжения» на Украину, повторяя риторику прозападных властей в Киеве.

В Москве на Пушкинскую площадь вышли четыре человека, которые были задержаны полицией. На Горсткином мосту в Санкт-Петербурге был развернут баннер «Нет войне».

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Пикеты также состоялись в Новосибирске, Екатеринбурге и Саратове, где протестующие не хотят «заключения России в список мировых изгоев».

Житель Казани Марк Серов вышел с плакатом «Ледники растают» на фоне украинского флага. Ирония в том, что это цитата из песни либерального рэпера Noize MС, написанной против участия России в операции в Сирии. В ней автор пугал слушателей колоссальными потерями в живой силе, но эти прогнозы, как известно, не оправдались.

Реальных организаторов пикетов засветили участники в Иваново, где они расклеили листовки: «Не верьте пропаганде! Украина не нападает». Сообщения об акции были размещены в соцсетях на аккаунтах так называемой «Бессрочки» – движения «Бессрочный протест».

Оно было создано и координируется через сеть телеграм-каналов с 2018 года. Специалисты аналитического центра «Агентство социального инжиниринга» в 2019 году подготовили доклад «Бессрочный протест как инструмент влияния на социально-политические процессы в России». В нем утверждается, что за «Бессрочкой» стоит Запад, который конструирует протест искусственно с помощью технологий социального инжиниринга.

Истерию «антивоенного» протеста раскручивают СМИ-иноагенты. Сегодня они активно перепечатывают пост блогера Юрия Дудя, который также финансируется из-за рубежа за счет участия в рекламе известных западных брендов, а также получал премии от фонда беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Дудь начинает свое высказывание с традиционного апеллирующего к мещанским ценностям либерального нытья по поводу того, что в северной стране Норвегии люди живут лучше, чем в северной стране России, а потом переходит к главному.

«Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни», — написал блогер, который до сих пор не внесен в реестр иноагентов.