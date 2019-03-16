«Здесь не всё так однозначно»: Опрос о Крыме на улицах Германии
Далеко не все жители Германии разделяют позицию правительства, поддерживающего украинский режим в споре с Россией за Крым.
Об этом свидетельствуют результаты видеоопроса жителей Берлина, который проведен журналистами немецкого русскоязычного канала «OstWest», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Из одиннадцати опрошенных пять человек поддержали позицию об украинском статусе Крыма.
Двое немцев ответили: «Крым российский», ещё одна респондент назвала его украинским, но отметила, что в дальнейшем Крым должен принадлежать России.
Также ещё двое высказали тезис о том, что полуостров должен принадлежать народу, который его населяет (а мы прекрасно помним, за вступление в состав какой страны этот народ проголосовал на референдуме 2014 года практически единогласно – за Россию).
Ещё один респондент просто отказался отвечать, назвав это сложным вопросом.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.