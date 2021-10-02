Зе-офис выдал новую порцию претензий к Венгрии и Германии

02.10.2021 11:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Венгрия и Германия, заигрывая с Россией по газовому вопросу, подвергает Украину военной угрозе со стороны Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия совершила недружественный шаг по отношению к Украине. Всем понятно, что как бы ты ни прятался за национальными интересами, я имею в виду Венгрию и Германию, что это недружественный шаг, который создаёт вакуум национальной безопасности. Я даже не про газовые контракты и не про деньги, которые мы должны получать, а вопрос в том, что уменьшение транзита через Украину – угроза национальной безопасности, потому что уменьшает риски для РФ, если она захочет провести военную операцию против Украины», – сказал Арестович.

Он отметил, что страны ЕС и НАТО нарушают собственные принципы, и это угроза для Украины, которая выбрала прозападный курс.

«Вопрос, на мой взгляд, критический, что некоторые страны ЕС нарушают принципы ЕС, а некоторые страны НАТО нарушают принципы НАТО. Иными словами, в программных документах НАТО декларируют, что Россия и Китай – основные угрозы, а кто-то начинает с ними заигрывать и строить совместные проекты. Этот вопрос нужно решать как стране, которая провозгласила стремление в НАТО и ЕС. Нас это не может не беспокоить, потому что мы теряем часть денег или получаем вакуум безопасности, но и с точки зрения принципов тех организаций, поход в которые мы декларировали и сражаемся на Востоке» – заключил Арестович.

Напомним, ранее в рабочих группах совета ЕС по инициативе Германии, Франции и Италии началось обсуждение вопроса о возможности замораживания безвизового режима для Украины, Грузии, Молдавии и государств Западных Балкан.