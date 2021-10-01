Данилюк призвал смириться: ГТС Украины приходит конец

01.10.2021 16:28 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Кончина украинской газотранспортной системы – это лишь вопрос времени, поскольку обходные газопроводы, построенные Россией, заработают в полную силу.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший секретарь СНБО Украины, экс-министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилюка, закупки европейскими странами российского газа в обход Украины – это колоссальный удар по ее энергетике.

«Есть наша газотранспортная система. Как только Россия построила в обход нашей системы несколько «потоков», это только вопрос времени, когда они убьют нашу газотранспортную систему. Только вопрос времени. Что они сейчас делают? Они готовы предлагать любую цену венграм, это могут быть словаки, другие», – сказал Данилюк.

«Они готовы даже за ноль этот газ продавать, чтобы на протяжении следующего сезона пустить газ через новый «поток» – «Северный поток-2». Им нужно его загрузить и ограничить транзит через нашу газотранспортную систему. Потому что это создаст риски для нас колоссальные, это может создать колоссальный энергетический кризис, это может убить энергетический сектор. Это то, что нужно России, и они готовы за это платить», – считает экс-министр.

«Вот в чем колоссальнейшая проблема. Обвинять в чем-то венгров – жаль, но то, что дали достроить его, что просто сыграли в поддавки – это преступление. Но поздно пить «Боржоми» – сейчас все они выходят с заявлениями – МИД, НАК «Нафтогаз», да мы будем бороться, да мы за санкции – меняйте уже риторику. Уже понятно, что сейчас какие там санкции? Давайте думать о том, что мы будем делать, когда Россия ограничит поставки газа. А это однозначно произойдет», – заявил Данилюк.