Зе-Рада поддержала «план обороны» от «агрессии России»

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Депутаты Верховной Рады сегодня на заседании приняли за основу инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о плане обороны Украины.

Новый закон предусматривает разработку «плана обороны Украины» на случай «вооруженной агрессии», который впоследствии будет утверждаться лично Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шестой год длится вооружённая агрессия РФ против Украины. Эффективное реагирование на конкретные угрозы национальным интересам в военной сфере требует комплексного и согласованного выполнения заданий обороны страны», – заявил, презентуя законопроект, Руслан Стефанчук, представитель президента Украины в парламенте.

С альтернативным вариантом законопроекта выступил нардеп от партии «Голос» Сергей Рахманин, однако инициатива команды Святослава Вакарчука была отклонена.

«Альтернативный проект расширяет компетенцию Совбеза. Отличие между этими двумя законопроектами по большому счёту состоит в том, кто именно формально должен готовить план обороны и подавать его на утверждение президенту.

С точки зрения комплексных мероприятий, которые требует государство, по мнению комитета, более логичным являются как раз полномочия Кабмина, поскольку план обороны означает консолидацию действий разных министерств», – объяснил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Слуги народа» Фёдор Вениславский.

Законопроект поддержали 316 нардепов, 19 проголосовали против, 9 воздержалось.