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17.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Зе-стратег: «Если США убьют РФ экономически, РФ убьет Украину физически»

Новости Украины

В Москве якобы остались довольны тем, что США могли, но не стали вводить более жесткие санкции.

Такую интерпретацию последним событиям в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», дает заведующий отделом подчиненного президенту Украины Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Звонок Байдена вызвал в РФ радость именно потому, что санкции, по выражению кремлевского олигарха Олега Дерипаски, могли быть «адскими», но не стали. Возможно, своими военными приготовлениями Путин хотел сказать: если США убьют РФ экономически, РФ убьет Украину физически. С этой точки зрения Соединенные Штаты сделали для Украины очень много, сдержав свой гнев по поводу российского вмешательства в выборы и кибератак», – считает автор.

По его словам, после звонка Байдена решимость РФ атаковать Украину военными средствам, вероятно, снизилась.

«Но политическое давление вряд ли исчезнет, и его цели могут простираться столь же далеко, как и военные планы. Возможно, во время личной встречи Байден сможет донести Путину, что цели государственной политики, естественные в XIX веке и приемлемые в XX столетии, больше не являются допустимыми в XXI веке», – надеется Ижак.

Напомним, что на днях президент США ДЖО Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.

После этого Вашингтон отменил запланированный заход в Черное море двух эсминцев с крылатыми ракетами на борту.

Но вскоре Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.


При этом он практически сразу выступил с примирительной речью, которой остались недовольны украинские националисты.

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