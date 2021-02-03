Зеленский готовит новый удар по Медведчуку – раскол и дробление ОПЗЖ

20.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

По задумке офиса Владимира Зеленского, вслед за отключением от эфира телеканалов и экономических санкций против Виктора Медведчука, в рядах «Оппоплатформы – За жизнь» необходимо спровоцировать раскол и дальнейшее дробление на несколько проектов.

Так в президентской канцелярии планируют решить проблему выхода ОПЗЖ на первое место в социологических опросах самых популярных партий Украины. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал украинский политолог Павел Рудяков.

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«Давление на Медведчука не ограничится медийной составляющей, а дойдет и до политической. Скорее всего, ОПЖЗ будет переформатирована, разбита на несколько мелких проектов в чем, собственно, и состоит цель власти. Там внутри есть раскол, по которому такое расчленение может легко пойти, и будет, как было перед последними парламентскими выборами, когда «Оппозиционный блок» ушел в сторону и ничего не набрал.

Таким образом, скорее всего будет происходить сегментация ОПЗЖ, образуется 2-3 политические силы, которые будет иметь по 5-7 процентов и уйдут на периферию политического процесса. Это, наряду с имущественной целю (грабеж активов) является еще одной основной целью, политической, власти в происходящем», – сказал Рудяков.