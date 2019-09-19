Зеленский и Пристайко получили официальные приглашения на саммит СНГ

19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств направил приглашение принять участие в заседании Совета глав государств, который пройдет 11 октября в Ашхабаде, президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, приглашение для участия в заседании Совета министров иностранных дел получил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

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“В соответствии с установленным порядком (Правила процедуры СГГ, СГП, СМИД и ЭС СНГ) Исполнительный комитет СНГ направил приглашения принять участие в заседании Совета глав государств, который пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан), всем главам государств СНГ, в том числе и Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Также для участия в заседании Совета министров иностранных дел, которое состоится в Ашхабаде накануне (10 октября 2019 года), были направлены приглашения всем министрам иностранных дел государств Содружества, в том числе и Министру иностранных дел Украины Вадиму Владимировичу Пристайко”, — сообщили в Исполкоме.

В прес-службе также отметили, что к направленным приглашениям были приложены повестки дня и проекты документов, которые планируется рассмотреть на этих заседаниях.

В июле СМИ сообщили, что глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил о намерении пригласить Зеленского на саммит Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет 11 октября в столице Туркменистана Ашхабад. В пресс-службе СНГ тогда подтвердили намерения пригласить Зеленского.

Напомним, ранее официальный Киев приостановил начатый при Порошенко процесс выхода из СНГ и разрыва двусторонних оглашений с РФ.