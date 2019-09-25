Зеленский и Трамп обсудили «женщину-катастрофу»

25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 25 июля обсуждали личность и деятельность бывшего посла США на Украине Мари Йованович, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом стало известно из опубликованных сегодняы Белым Домом расшифровок телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Как известно, 18 мая 2019 года американское посольство в Киеве сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве.

«Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она (Йованович — Ред.) плохой посол, поскольку я соглашаюсь с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, и она восхищалась предыдущим президентом. Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере», — сказал Зеленский в разговоре с Трампом 25 июля этого года.

В свою очередь президент США, говоря о ситуации с послом, сказал украинскому коллеге: «Бывший посол США, женщина, была катастрофой (в оригинале „bad news“) и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими (в оригинале „bad news“), поэтому я хочу дать Вам знать об этом».

Зеленский также сообщил американскому коллеге о своем решении отозвать посла Украины в США Валерия Чалого, который во время президентских выборов был активно вовлечен в интриги демократов против Трампа и даже агитировал за Хиллари Клинтон в одном из американских СМИ.

«Я только что отозвал нашего посла из США, и он будет заменен очень компетентным и опытным послом, который будет усердно работать, чтобы подтвердить, что наши народы становятся ближе», — сказал Зеленский Трампу.

Он также выразил надежду на то, что президент США будет ему доверять и у президентов будут хорошие взаимоотношения.