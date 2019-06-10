Зеленский качается, чтобы побить Путина – Кошевой

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский может перейти к рукоприкладству при встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил коллега президента Украины Владимира Зеленского по шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кошевой подчеркнул, что Зеленский «качается», чтобы при случае не дать маху.

«Все говорят о переговорах, о прямых переговорах, но ни в коем случае не в пользу противника. Естественно, это должны быть территории, которые они оставят в покое, украинские территории. И наконец-то решит вопрос с Крымом. Они считают, что это все их», – сказал комик.

«Надо будет разговаривать, наверное, по-мужски, а то можно еще и пощечину ему дать за то, что он сделал. Ну, у нас же Вован качается, может и врубать. Что, Зеленский Путину?

Ну да, мне бы очень хотелось это сделать. Ты представляешь, сколько просмотров?», – заявил Кошевой.