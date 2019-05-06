Зеленский хочет наладить диалог с Донбассом с помощью раввинов

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с раввинами из разных регионов Украины попросил поддержать его инициативу о развитии диалога с жителями Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Зеленского.

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“Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они – украинцы, наши сограждане”, – сказал Зеленский.

Главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий отметил, что предложенная инициатива – это наиболее правильный и действенный путь. “Даже немного света отгоняет много темноты. Есть три главных фактора успеха вашего правления: правосудие, честность и мир. Никогда не делать того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Вот главное правило”, – отметил он.

Среди прочего на встрече речь шла о борьбе с антисемитизмом. Ежегодно на Украину приезжает более 800 тыс. паломников, на территории страны похоронены 150 еврейских праведников.

“Сейчас в Украине проживает не менее полумиллиона евреев, для которых Украина – родная земля, которую мы любим. И мечтаем о том, чтобы жизнь в Украине была достойной и счастливой для всех людей. Нет никаких противоречий в том, чтобы быть евреем и быть настоящим патриотом Украины”, – указал главный раввин Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.

В конце встречи гости подарили Зеленскому эксклюзивное издание Торы.

Отмечается, что на встрече были раввины из разных регионов Украины: главный раввин Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий (Центральная Украина); главный раввин Харькова и Харьковской области Мойше Москович (Восточная Украина); главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф; главный раввин Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельм; главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий; главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, ранее прошли аналогичные встречи Владимира Зеленского с представителями православных конфессий и мусульманами.