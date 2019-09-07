Зеленский обьявил о втором этапе обмена: будут освобождать меджлисовцев

07.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Освобождение активистов крымско-татарского меджлиса из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода») о перспективах освобождения меджлисовцев из российских тюрем.

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«Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму», — сказал украинский президент,

Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее. «Мы не говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», — отметил он.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». В списке освобожденных украинцев был активист меджлиса Эдем Бекиров.