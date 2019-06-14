Зеленский почтил память карателей – сравните с игнором Одессы

14.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Президент Украины Владимир Зеленский, демонстративно проигнорировавший 2 мая пятилетие трагических событий в Одессе – массового сожжения противников Евромайдана в Доме профсоюзов, – сегодня принял участие в мероприятиях в память о погибших участниках карательной операции против русского восстания на Донбассе.

«Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли во время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины.

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Церемония состоялась возле Зала памяти в Министерстве обороны Украины. На ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, Министр обороны Украины и Начальник Генерального штаба.

Во время мероприятия зачитали имена 49 воинов, которые 14 июня 2014 года погибли в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого возле Луганска. Также почтили пятерых воинов, которые погибли в этот день в разные годы войны, отдав жизни, защищая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», – сообщает пресс-служба Зеленского.

Ил-76МД потерпел крушение, выполняя задание по ротации украинских военных, а также доставке боеприпасов и бронетехники для группировки Вооружённых сил Украины в аэропорту Луганска.

Как заявили власти ЛНР, самолет был сбит при заходе на посадку из-за нарушения воздушного пространства республики.

На борту находилось 49 человек, все они погибли.