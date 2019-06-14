14.06.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
Просмотров:

Зеленский почтил память карателей – сравните с игнором Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский, демонстративно проигнорировавший 2 мая пятилетие трагических событий в Одессе – массового сожжения противников Евромайдана в Доме профсоюзов, – сегодня принял участие в мероприятиях в память о погибших участниках карательной операции против русского восстания на Донбассе.

«Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли во время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Церемония состоялась возле Зала памяти в Министерстве обороны Украины. На ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, Министр обороны Украины и Начальник Генерального штаба.

Во время мероприятия зачитали имена 49 воинов, которые 14 июня 2014 года погибли в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого возле Луганска. Также почтили пятерых воинов, которые погибли в этот день в разные годы войны, отдав жизни, защищая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», – сообщает пресс-служба Зеленского.

Ил-76МД потерпел крушение, выполняя задание по ротации украинских военных, а также доставке боеприпасов и бронетехники для группировки Вооружённых сил Украины в аэропорту Луганска.

Как заявили власти ЛНР, самолет был сбит при заходе на посадку из-за нарушения воздушного пространства республики.

На борту находилось 49 человек, все они погибли.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть