Зеленский разбрасывается пустыми пиар-обещаниями – Бригинец

26.10.2021 17:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ради повышения своего рейтинга президент Украины Владимир Зеленский и его команда разбрасываются заявлениями и пустыми обещаниями, направленными на разные группы населения.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Александр Бригинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, как вводились санкции СНБО, а именно перед тем как принимались решения, люди переписывали имущество и выезжали из страны. Тут ключевое то, что когда шоу-бизнес работает, он работает так, чтобы создавать людям хорошее настроение. Каждое решение СНБО или заявление какого-то политика ты слышишь и думаешь: «О, теперь всё будет хорошо». Потом новое заявление и ты думаешь: «О, вот теперь точно всё будет хорошо!». Заявлений так много, что ты даже не успеваешь ощущать, как тебе хорошо, просто ты веришь этим заявлениям», – сказал политки.

Кроме того, экс-депутат отметил, что Владимир Зеленский и его команда делают абсолютно противоположные заявления, чтобы поднять рейтинг власти.

«Вы знаете, мне кажется, что власть работает на какую-то определённую часть людей, которая будет гарантировать им прохождение на новых выборах. Для того, чтобы регулировать эту ситуацию будет то или иное заявление. Посмотрите, когда сказали, что введём санкции против Медведчука, большое количество людей с одной стороны восприняли это позитивно. Потом сказали, что могут дать воду в Крым и это восприняли позитивно другие. Теперь есть заявление о том, что Украина нацелит ракеты на Москву », – заключил Бригинец.

Напомним, ранее в Москве заявили, что скандальные антироссийские заявления угрожающего характера со стороны советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича звучат в унисон с рядом высокопоставленных западных деятелей.

Кроме того, в Киеве отметили, что Украина не будет возобновлять поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров, чтобы она не попала российским военным.