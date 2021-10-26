Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
26.10.2021 14:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Московская газета: «Угрозы Арестовича в адрес России не так уж безобидны»

Новости УкраиныСкандальные антироссийские заявления угрожающего характера со стороны советника главы офиса президента Украины Алексея Аретовича...

Скандальные антироссийские заявления угрожающего характера со стороны советника главы офиса президента Украины Алексея Аретовича звучат в унисон с рядом высокопоставленных западных деятелей

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Отмечается, что, с одной стороны, относиться к заявлениям Арестовича всерьез не позволяет его статус: фактически он работает на общественных началах и не считается официальным лицом.

«Вдвойне неубедительна и биография персонажа: травести-актер и блогер широкого профиля, сделавший в 2017 году заявление, что в течение трех лет врал подписчикам о «российской угрозе». Но если тогда его слушали сторонники Петра Порошенко, то теперь непотопляемый Арестович вещает на тающий электорат президента Зеленского, когда самому президенту и его окружению нечего сказать по сути, чем создает иллюзию «близости к телу» и допущенности к украинской военной тайне», – пишет издание.

«С другой стороны, скандальные выступления Арестовича не так безобидны, поскольку звучат в унисон с рядом высокопоставленных западных деятелей, обещающих Украине поддержку и оружие. И если самому Зеленскому в их сценарии отведена роль безмолвной марионетки, то его внештатный советник Арестович – это голос, передающий потаенные мечты и планы нынешнего руководства Незалежной. Арестович демонстрирует публично уровень мыслительного процесса в офисе Зеленского, и этот уровень не может не настораживать», – резюмирует газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Арестович пригрозил, что в будущем Украина может достать до Москвы своими ракетами.

Также он утверждал, что ВСУ безнаказанно нанесли ракетный удар по российской армии.

Читайте также: Арестович угрожает России терактами и диверсиями на ее территории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть