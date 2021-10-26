Московская газета: «Угрозы Арестовича в адрес России не так уж безобидны»

26.10.2021 14:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Скандальные антироссийские заявления угрожающего характера со стороны советника главы офиса президента Украины Алексея Аретовича звучат в унисон с рядом высокопоставленных западных деятелей

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Отмечается, что, с одной стороны, относиться к заявлениям Арестовича всерьез не позволяет его статус: фактически он работает на общественных началах и не считается официальным лицом.

«Вдвойне неубедительна и биография персонажа: травести-актер и блогер широкого профиля, сделавший в 2017 году заявление, что в течение трех лет врал подписчикам о «российской угрозе». Но если тогда его слушали сторонники Петра Порошенко, то теперь непотопляемый Арестович вещает на тающий электорат президента Зеленского, когда самому президенту и его окружению нечего сказать по сути, чем создает иллюзию «близости к телу» и допущенности к украинской военной тайне», – пишет издание.

«С другой стороны, скандальные выступления Арестовича не так безобидны, поскольку звучат в унисон с рядом высокопоставленных западных деятелей, обещающих Украине поддержку и оружие. И если самому Зеленскому в их сценарии отведена роль безмолвной марионетки, то его внештатный советник Арестович – это голос, передающий потаенные мечты и планы нынешнего руководства Незалежной. Арестович демонстрирует публично уровень мыслительного процесса в офисе Зеленского, и этот уровень не может не настораживать», – резюмирует газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Арестович пригрозил, что в будущем Украина может достать до Москвы своими ракетами.

Также он утверждал, что ВСУ безнаказанно нанесли ракетный удар по российской армии.

Читайте также: Арестович угрожает России терактами и диверсиями на ее территории.