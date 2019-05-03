Зеленский решил поработать на рейтинг Бойко

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд своих избирателей, 2 мая сделав русофобские заявление и побежав договариваться с мусульманами о Донбассе.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся Украина, все, голосовавшие за Зеленского в противовес всей этой майдаунной мрази, ждали: а отреагирует-ли Зеленский на эту трагическую дату? На Куликовом поле появились Новинский и Бойко, рассказали, что при приходе к власти всех найдут и накажут.

А что же наш Зеленский? А он разразился заявой о том, что с Россией у нас больше нет ничего общего, кроме границ. И встретился с мусульманскими духовными лидерами, с которыми обсудил вопрос возвращения Донбасса. Да-да-да, это именно те люди, с которыми надо обсуждать этот вопрос», – издевательски отметила Монтян.

Также она добавила, что, пытаясь услужить своему хозяину олигарху Игорю Коломойскому, Владимир Зеленский только работает на повышение рейтинга Юрия Бойко.

«Вот и спрашивается – он что, делает это специально, нагоняет рейтинг Бойко? К чему он вообще стремится? Может дело в том, что одним из тех, кто устраивал всё это сожжение в Одессе, был его шеф Беня Коломойский», – добавила адвокат.

Напомним, избранный украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал озвученные накануне многочисленные призывы сделать специальное заявление по поводу пятилетия массового убийства противников Евромайдана в Одессе в Доме профсоюзов или даже прибыть на траурную церемонию. Вместо этого Зеленский, как известно, озвучил очередное антироссийское выступление.