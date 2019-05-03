Зеленский демонстративно проигнорировал призыв по Одессе

03.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Избранный украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал озвученные накануне многочисленные призывы сделать специальное заявление по поводу пятилетия массового убийства противников Евромайдана в Одессе в Доме профсоюзов или даже прибыть на траурную церемонию. Вместо этого Зеленский, как известно, озвучил очередное антироссийское выступление.

«Мне, конечно, жаль, что на мой призыв Зеленский не ответил и не сделал никакой реакции по поводу второго мая, обещания расследовать массовое сожжение одесситов в Доме профсоюзов. Хотя во время выборов неоднократно он обещал, что объединит всю Украину, а раскол останется в прошлом. Но мы видим, что по-прежнему все с точностью до наоборот. Молчание Зеленского говорит о многом», – констатировал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, призывавший Зеленского приехать в Одессу 2 мая для встречи с родственниками погибших.

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Сам Журавко, несмотря на то, что является инвалидом, сегодня приехал в центр Москвы, чтобы возложить цветы к стеле города-героя Одессы в память о жертвах украинских националистов.