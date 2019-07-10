Зеленский с большой радостью и облегчением испугался Билецкого

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, как тертый шоумен, мгновенно оценил идеологическую мощь замысла с российско-украинским телемостом, поэтому быстро притворился слабым президентом, который уступает давлению радикалов и выполняет их требования, отменяя эфир.

Об этом на телеканале «Россия 1» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо думать, что Зеленский, не давая возможности проводить этот телемост, подключая какие-то инстанции, которые начали кошмарить этот телеканал, поддался на давление националистов. Дело не в этом.

Каждому, кто управляет политической системой Украины, понятно, что допустить вещание прямого общения с РФ и российскими гражданами без вот этих рассказов про агрессию невозможно. Это разрушит ту иллюзию, в которую погрузили украинское общество за много лет после переворота.

Но ему нужно на что-то сослаться. Поэтому в этой игре он выбирает для себя ситуацию показаться слабым президентом, которому кто-то на улице даёт ультиматум за одни сутки решить какую-то проблему. И он в этом ключе решает её так, как предложили эти силы», – заключил Стариков.

Напомним, накануне Владимир Зеленский выражал солидарность с позицией нацистов, угрожавших погромом телеканалу «NewsOne».