24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский умышленно не подпускает к себе компетентных государственников – Деркач


Киевская власть постоянно заявляет о «кадровом голоде», но на самом деле игнорирует огромное количество государственников, которые готовы бороться с коррупцией в стране.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня много правоохранителей, которые были уволены с 2014 года, многие из которых стали адвокатами, но они – государственники.

К нам с октября месяца пришло огромное количество людей с документами и предложениями по расследованию коррупции прошлой власти, они готовы работать без денег, они хотят жить на Украине, они считают, что Украина уничтожается и что рано или поздно эта ситуация закончится.

Для меня их помощь была очень приятна, потому что я боялся, что на поле мы останемся одни, и самое главное для меня – это участие молодежи, которой сейчас 35-42… То есть, не все потеряно, и будущее у страны есть.


Они же не приходят за деньгами, они приходят за идею и четко понимают, что происходит не так. Мне бы очень хотелось, чтобы нынешняя власть увидела их, но, к сожалению, она их игнорирует», – рассказал Деркач.

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