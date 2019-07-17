Зеленский устроил публичный разнос и уволил и.о. губернатора Николаевщины

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский приказал и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение. Об этом президент заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта 17 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.



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“Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение”, – указали в пресс-службе Офиса.

Как сообщается, Зеленский отметил, что с ремонтом аэропорта возникла странная ситуация, которая вызывает много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы – судебные дела относительно фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.

Зеленский поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барны, сколько нужно средств и какие сроки достройки, какой пассажиропоток. Руководитель аэропорта отметил, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период – для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков.



Присутствующие журналисты и активисты призвали президента помочь, чтобы было проведено расследование по использованию средств на ремонт аэропорта. Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.

“Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам?.. Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты”, – обратился к присутствующим николаевским чиновникам Зеленский.

Глава государства также сообщил, что “сейчас ищут кандидатуру на должность председателя Николаевской ОГА, и призвал активистов предложить, кого они хотели бы видеть главой облгосадминистрации”.

Сейчас у Зеленского через Facebook ищут кандидата на пост главы Николаевской ОГА. Ранее Зеленский сам назначил временным руководителем Николаевской ОГА Вячеслава Боня.