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28.10.2021 19:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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Зеленский уверовал в свою бесконечность – киевский эксперт

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский, узаконивая диктаторские инструменты, лишает сам себя надежды на будущее благополучие....

Президент Украины Владимир Зеленский, узаконивая диктаторские инструменты, лишает сам себя надежды на будущее благополучие.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, есть хороша поговорка: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь». Каждый диктаторский режим пытается легализовать свою диктатуру и укрепить. Потому что каждому диктаторскому режиму кажется, что он бесконечен. Сейчас я слышу о том, что Зеленский будет два срока, а потом два срока Данилов.

Хочется покрутить у виска, но хочу напомнить, что предыдущая власть Януковича обсуждала подобное на полном серьёзе – они расписывали поочередность на сто лет и искренне в это верили. И точно так же делает власть Зеленского», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что будущий президент Украины будет использовать все диктаторские инструменты Владимира Зеленского против него же.

«Но беда заключается в том, что затачивая незаконные и неконституционные способы применения СНБО, ломая об колено парламент, наращивая диктаторские полномочия президента, считая, что сейчас им это поможет. В один момент они могут утратить власть, и туда придёт кто-то другой.

Этот кто-то другой будет использовать все эти инструменты, которые они создавали против них самих. Как вы думаете, что этот другой сделает с ними их же инструментами? Причём это будет законно и легально.

Именно поэтому нигде в мире, даже самые дурные диктаторские режимы не пытаются это узаконивать, потому что никто не может гарантировать, что диктатор не проснётся с головой под подушкой», – заключил Чаплыга

Напомним, ранее в Киеве заявили, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает, поскольку он поругался с политиками и чиновниками, которые поддержали его в 2019 году.

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