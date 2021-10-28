Зеленский уверовал в свою бесконечность – киевский эксперт

28.10.2021 19:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, узаконивая диктаторские инструменты, лишает сам себя надежды на будущее благополучие.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, есть хороша поговорка: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь». Каждый диктаторский режим пытается легализовать свою диктатуру и укрепить. Потому что каждому диктаторскому режиму кажется, что он бесконечен. Сейчас я слышу о том, что Зеленский будет два срока, а потом два срока Данилов. Хочется покрутить у виска, но хочу напомнить, что предыдущая власть Януковича обсуждала подобное на полном серьёзе – они расписывали поочередность на сто лет и искренне в это верили. И точно так же делает власть Зеленского», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что будущий президент Украины будет использовать все диктаторские инструменты Владимира Зеленского против него же.

«Но беда заключается в том, что затачивая незаконные и неконституционные способы применения СНБО, ломая об колено парламент, наращивая диктаторские полномочия президента, считая, что сейчас им это поможет. В один момент они могут утратить власть, и туда придёт кто-то другой. Этот кто-то другой будет использовать все эти инструменты, которые они создавали против них самих. Как вы думаете, что этот другой сделает с ними их же инструментами? Причём это будет законно и легально. Именно поэтому нигде в мире, даже самые дурные диктаторские режимы не пытаются это узаконивать, потому что никто не может гарантировать, что диктатор не проснётся с головой под подушкой», – заключил Чаплыга

Напомним, ранее в Киеве заявили, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает, поскольку он поругался с политиками и чиновниками, которые поддержали его в 2019 году.