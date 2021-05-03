Зеленский в Варашаве задекларировал передачу Украины новой «Речи Посполитой»

03.05.2021, Варшава, Константин Серпилин

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для того, чтобы вместе со своими коллегами отметить «общий праздник» – годовщину принятия Конституции Речи Посполитой.

Об этом сообщили в его пресс-службе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятии также присутствовали президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Пятеро лидеров встретились, чтобы отметить 230-ю годовщину принятия Конституции Речи Посполитой 1791 года. По этому поводу президенты подписали совместную декларацию, в которой говорится об «общей истории» пяти государств, имеющих «совместную угрозу» (вероятно, имеется в виду Россия).

«Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу…

С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам.

Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем», – говорится в документе.