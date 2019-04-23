Зеленского призвали наказать организаторов блокады Крыма

23.04.2019, Киев, Андрей Соколов

Новый украинский президент Владимир Зеленский должен инициировать расследование и наказание организаторов, а также исполнителей незаконной блокады Крыма.

Об этом говорится в заявлении экс-нардепа от ПР Алексея Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмем татарскую тройку из Джемилева, Чубарова и Ислямова. Все они лишь делали вид, что патриоты крымско-татарского народа. На самом же деле они не столько «патриоты», сколько шестерки Запада и США. Ведь спецслужбы этих агрессивных к России стран взяли их на роли исполнителей в милитаристский проект «Анти-Россия». Понятно, что и американские баксы за эти услуги эта тройка предателей своего народа исправно получала от щедрых работодателей. Но ведь и результат с них спрашивали жестко.

А отрабатывали татарские русофобы тем, что сразу инициировали и помогли бандеровскому губернатору Херсонской области Одарченко в 2014 году реализовать перекрытие Северо-Крымского канала.

Почти сразу же с этим, тройка татарских бандюганов поставила своих держиморд на границе с Крымом, чтобы те не пускали транспорт херсонских и николаевских фермеров на территорию полуострова, с выращенной их тяжким трудом огородной продукцией: помидоры, огурцы, капуста, кабачки, баклажаны лук, зелень, картофель и др.

То, что жители Крыма, не получили своевременно нужное питание, – это полбеды. Убытки фермеров на материковой части Украины были гораздо большими, так как они традиционно брали короткие кредиты в банках, чтобы, восполнить необходимые оборотные средства и быстро их вернуть. А им этого не дали, разорив не одну сотню украинских фермеров. Но татарские террористы все поставили на профессиональную основу.

Джемилев, Чубаров и Ислямов получили конкретный транш от своих боссов, и на него создали террористический батальон «Аскер», цель которого – терроризировать местное население в приграничных с Крымом районах, а также помогать западным инструкторам убивать мирных жителей на Донбассе.

Кроме водной и продовольственной блокад, упомянутые выше ублюдки, устроили транспортную блокаду, никого не впуская в Крым и не выпуская из него.

Самая наглая, дерзкая, вызывающая и жестокая, очередная блокада, которую организовали татарские отщепенцы, – это была энергетическая блокада Крыма, при которой погибли люди на операционных столах в больницах, а также больные и инвалиды, которые поддерживали свою жизнедеятельность посредством электрических приборов.

Я уже не говорю о темных городах и населенных пунктах, холодных и темных домах и квартирах десятков тысяч крымчан. Разве можно забыть, а, тем более, простить это Джемилеву, Чубарову и Ислямову. Именно они лично руководили подрывом вышек ЛЭП на границе Херсонской области и Крыма. Это самый настоящий, непрекрытый и опасный для любой страны мира террроризм, направленный на геноцид мирного населения!

Еще эти прозападные татары организовали морскую блокаду, проявив невиданную инициативность и изобретательность, чем также приятно удивили своих хозяев.

Они, конечно, за это ответят.

И я убежден, что если удастся поймать их живьем, то за совершенные ими преступления против человечности, их никто на долгое и нудное пожизненное заключение приговаривать не будет. Минимум, что они заслуживают – это короткий и быстрый расстрел! Во-первых, чтобы сами не мучились. Во вторых, чтобы люди, особенно жители Крыма, и те же крымские татары убедились, что справедливость в этом мире есть”, – считает Журавко.

“Время работает против них. И возмездие за зло и преступления, для них неминуемо», – добавил экс-нардеп от ПР в своем блоге.