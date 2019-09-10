Зеленского встречает массовый пикет православных

10.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Прихожане захваченных и отобранных украинскими раскольниками храмов канонической УПЦ собрались в аэропорту города Ровно, куда с визитом должен прибыть президент Владимир Зеленский.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Союз православных журналистов, верующие хотят пожаловаться на притеснения лично президенту.

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У въезда в ровенский аэропорт собрались порядка двухсот верующих из Ровенской и Сарненской епархий УПЦ.

В руках у них плакаты с лозунгами: «УПЦ вне политики», «Церковь – это Дом Божий, а не арена для политических манипуляций», «Господин Президент, остановите гонения верующих УПЦ» и так далее.

«На встречу с президентом пришли в основном прихожане, пострадавшие от рейдерских действий представителей ПЦУ», – говорится в сообщении.