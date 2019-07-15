Зеленского загнали в коридор русофобии

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Русофобскую позицию президенту Украины Владимиру Зеленскому навязывает националистическое окружение, в том числе из партии олигарха Игоря Коломойского «УКРОП».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил дипломат Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Буквально неделя прошла после того, как Зеленский встал на пост президента, я на одном из ток-шоу очень жестко выступил, когда узнал, что он предлагал Климкину остаться главой МИД, а он сам отказался и вместо него внес Пристайко – абсолютного евроатлантиста и человека, разделяющего взгляды Климкина-Порошенко. Я говорил, что уже понимаю, куда это идет. Уже Зеленского гнали в коридор такой же однобокой русофобской политики», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что у Зеленского работает Елена Кравчук.

«Хорошая, талантливая журналистка, пиарщик, но она человек украиноязычный, идейно антироссийский и так далее… Была информация, что именно она готовит меседжи кандидатам в депутаты от «Слуги народа», которые ходят на эфиры. Плюс Стефанчук из Тернополя, главный идеолог, который хороший дядька, но тоже считает, что нужно всех украинизировать, что Бандера – это герой и так далее.

Это его право, но мы меньше всего ожидали, что эти люди окажутся в окружении Зеленского. Более того, Евгения Кравчук до этого работала в партии, которая называется «УКРОП». Партия, финансирующаяся Коломойским, но абсолютно на яро русофобских позициях стоявшая. Когда люди из «УКРОПа» перешли в «Слугу народа» – если в варенье насыпать немного красного перца, то это уже будет не варенье», – заявил Волошин.