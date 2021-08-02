«Зеленскому нет смысла встречаться с импотентом Байденом» – Гарри Табах

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент США Джо Байден не способен сам решать, что ему говорить во время пресс-конференций, а потому планируемая на 30 августа поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон ни к чему не приведёт.

Об этом в эфире интернет канала «Politeka online» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интернете есть запись, где можно увидеть, что Байден говорит: «А мне уже выступать, микрофон включён?». Сейчас XXI век, всё что мы говорим, записывается. Мы должны быть аккуратнее, особенно если ты президент. Как тогда Обама нагнулся к Медведеву и сказал: «После выборов я буду более гибкий, пожалуйста, передайте Владимиру». Микрофон был включён и все это слышали.

То же самое и Байден: «Мне нужно выступать?», а голос за кадром говорит: «Нет, ему не нужно давать говорить». Понимаете, что Байден не контролирует ситуацию, он говорит: «У меня тут записано, кому я буду отвечать на какие вопросы». Кто тебе написал ответы? Ты же президент. Понимаете, когда начинаются анекдоты про политика, как про Брежнева, всё этот человек импотент», – сказал Табах.

Кроме того, он отметил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон ни к чему не приведёт.

«Зеленский может хоть морду Байдену набить, но что он привезёт со встречи? Что «Северный поток-2» закроют, повысят военную помощь Украины или санкции против России введут? Какая разница, как Зеленский будет говорить с Байденом? Зеленский едет в Вашингтон, когда Конгресса ещё нет в сессии , с кем он там будет ещё встречаться, кроме Байдена, о котором все понимают, что человек вне себя, он болен, у него нет понимания, он не воспринимает информацию и не понимает её», – заключил Табах.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что если президент Украины решит повысить голос на своего американского коллегу Джо Байдена во время будущей встречи в Вашингтоне, то это обернется для украинского главы печальными последствиями.

Кроме того, раньше в Киеве заявили, что русофобские выступления с трибуны Верховной рады дорвавшихся до власти майданщиков после государственного переворота 2014 года сыграли в пользу воссоединения Крыма с Россией .