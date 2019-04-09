Выборы
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09.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Зеленскому придется постараться, чтобы РФ признала украинские выборы

Победитель назначенного на 21 апреля второго тура выборов президента Украины для России должен стать победителем де-факто, а не де-юре.

Об этом в “Известиях” пишет депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, выразивший уверенность, что президентом Украины станет комик Владимир Зеленский.

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Мы в России вполне можем сочувствовать если не ему, как Охлобыстин с Пореченковым, то его избирателям. Но это не значит, что Россия должна будет вновь наступить на грабли, признав, как в 2014 году, выборы президента Украины законными”, – отмечает Затулин.

Он напоминает, что никто не знает реального числа украинских избирателей, а миллионы граждан страны были лишены возможности голосовать.

“Я уверен, что Россия, демонстративно проигнорированная политиками Украины, не должна соучаствовать в их обманах собственного народа”, – убежден политик.

“Большие планеты самим фактом своего существования влияют на траекторию других планет. Что говорить о влиянии России на Украину, историческую Родину нашего народа и государства? Дорожа и желая преумножить свое влияние, не признавая нечестные выборы, мы обретаем свободу рук. Победитель второго тура выборов будет для нас победителем де-факто, а не де-юре. Пусть докажет необходимость полноценного признания своими действиями, а не обещаниями в духе предвыборной кампании. Тем более что никто из двух претендентов нам ничего хорошего и не обещает”, – резюмирует Затулин.

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