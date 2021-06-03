«Згинуть разом всi пакети, як роса на сонці». Как Украина победила кульки

Новости Украины

«Хенде хох! Чому без маски? Чому говориш російською? Чому з пакетом? Розстріл на місці! Героям слава!». Да, ребята, сейчас я описала Украину будущего. Ближайшего.

Верховная рада приняла очередной архиважный закон — на этот раз «Об ограничении обращения пластиковых пакетов», а попросту запретила кульки и полиэтилен в целом. Нарушителей, то есть злостных распространителей пакетов (как и наркотиков) ждет штраф до 8,5 тысяч гривен, что больше 300 долларов. На адаптацию к жизни без полиэтилена населению с панского плеча выделили девять месяцев — дальше пойдут штрафы.

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Тут сразу встает вопрос: кто будет следить за исполнением данного закона? Дарю лайфхак.

Так как из логова шпрехенфюрера постоянно исходит нытье о малом штате ведомства из-за скудного бюджета, а «одвична боротьба» с кульками тоже требует материальных вливаний, целесообразно объединиться в мовно-мусорные патрули, чтобы подкарауливать нарушителей из засады возле помоек. Если неожиданно гаркнуть на гражданина, «нэсвидомо» норовящего «распространить» кулек в мусорный контейнер под покровом ночи, он не просто предстанет с поличным, но и с перепугу заговорит по-русски. Даже в Гадяче. С русскоговорящими кассиршами, норовящими подсунуть пакет, и того проще. Тут-то им — оп-па! — и двойной штраф влепить можно. Или расстрелять — по обстоятельствам.

Активисты тоже не останутся без дела, правда стандартное мычание на маршах слегка изменится: «Свободу Стерненко! Москалей на ножи! Гэть кульки! Слава Украине!».

«Душили мы кульки, душили», Карл!..

Ну, действительно — о чем еще можно думать в нищей, вымирающей, захлебывающейся в крови стране, потерявшей Крым и Донбасс? Забивающей митингующих дубинками за тарифные протесты под пугающие отчеты коммунальщиков о миллиардных долгах и газовом коллапсе. Где бесперебойно и на износ работают только эсбэушники и крематории, да и те скоро поломаются. Ну, конечно же, только о кульках и думать!

Соцсети взорвались фотожабами.

А с другой стороны, какие проблемы могут быть у нынешних слуг народа в подстреленных штанишках, сочиняющих законы в барбершопах? Напротив, даже приобнять хочется и спросить: «Ах, ты ж наш особенный депутатик, уси-пуси, наш инклюзивный парламентеныш — у тебя что, в пакетике с мармеладными мишками синенького не хватает?». А тут, понимаешь, целые кульки — очень и очень!

В общем, кто-то ученый выдал за депутатов в законопроекте массу мудреных слов о том, что все кульки делятся отныне по химическому составу, толщине, размеру, использованию в производстве металлов или крахмала. При желании все эти скучные нюансы можно в интернете найти, но суть у них одна — вредные, не разлагающиеся пакеты запрещаем, а экологически чистые внедряем. Вот только как простой смертный отличит на вид биоразлагаемый кулек от вредоносного? Да и жизнь на Украине такова, что зачастую легендарный пакет с пакетами — это вообще единственное имущество, которым человек располагает.

Однако розовые пони, пропагандисты «европейской Украины», которым при кормушке и так хорошо, успели обнадежить — простых смертных, мол, закон вообще не коснется. Он касается производства и розничной торговли.

Владельцев магазинов и супермаркетов обяжут заменить пакеты на экологически чистые, а маленькие прозрачные кульки — да, в которые вы картошку сегодня в супермаркете накладывали — запретить вовсе.

То есть вся полиэтиленовая тара и упаковка меняется на экологичную лабуду (насчет экологичности придется верить на слово), и лабуда эта, понятное дело, стоит уже в несколько раз дороже. Что как раз таки и бьет по карману простого смертного, зависимого от товаров — от хлеба до лекарств и проч., ведь все сейчас упаковано в пластик.

Вот тут-то мы добрались до зерен и плевел: тема тотального подорожания с лихвой замыливается, а вместо нее втюхивается важность ношения матерчатых торб, как в Европе. Хотя где-нибудь в Монако, уверена, так и есть — прислуга там наверняка и ходит по магазинам с торбами. А украинским голодным гражданам, как говорится, только этого и не хватало — во всей вырисовывающейся экологической пасторали они предстают этакими будулаями, бредущими босиком, с нищенской сумой через плечо в никуда по причине потери памяти.

Особому гонению в законе подверглись так называемые сверхтонкие кульки (кромешное зло, как героин по сравнению с травой), которые продаются в рулонах, и в которых школьный учитель географии Василий Голобородько еще недавно каждое утро выносил мусор. Под подзатыльник отца.

Чем заменить этот привычнейший предмет быта, в законе не сказано. Так что насчет патрулей, задерживающих людей с мусорными кульками возле мусорников, я вовсе не пошутила. На Украине же все так делается, и даже еще год назад невозможно было представить, что на русскоязычных продавцов начнут жаловаться в полицию.

В общем, по новому закону, все, что кулек и упаковка, должно теперь соответствовать неким государственным стандартам. Ну, вы поняли — полиэтиленовую продукцию, которая плохо лежит, изымут, прикрываясь законом, налепят на нее надпись «Слава Украине!» и будут втюхивать в три дорога.

Идея у данного нововведения, как и у любого дурачка в голове, самая светлая и прекрасная — спасение экологии! По логике в скором времени Зеленский должен выступить со слезным заявлением о том, как ему пингвинов жалко и все такое… А вы что, думаете, мне пингвинов не жалко? Только вот причинно-следственной связи между страданиями птиц и доживающей последние дни голодной пенсионеркой, берущей пакетик неликвидной гнили из отдела «Уценка», я в упор не вижу.

Ах, так может, это депутатики своих граждан от экологической катастрофы уберечь собрались, чтобы всему миру пример показать? Да полноте, пановэ — вы уже показали. Чернобылем, вырубленными карпатскими лесами. Показали и тогда, когда год затонувший в Одессе танкер из моря тянули, а нефть из него все текла и текла. Показываете и сейчас, когда в половине сельских школ сортиры до сих пор во дворе. Экологи хреновы…

Люди от голода, безысходности и финансовой удавки умирают, а их упорно от русского языка и от пакетов хотят спасать! Бежать, догнать и наконец уже спасти, чтобы наверняка!

«Згинуть разом всi пакети, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».