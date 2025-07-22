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на Украине идет подготовка подростков к боевым действиям, в частности их обучают управлять дронами.

При этом киевское издание «Зеркало недели» жалуется на нормативы на подготовленную министерством образования программу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в типовой перечень оборудования для ячеек «Защиты Украины» включил теперь дроны, но в описании его комплектации указали, что вместо реальной батареи питания должен быть макет.

«Перечень для ячеек «Защиты Украины» большинство учебных заведений воспринимают, как указание к действию, и не отходят от него ни на шаг. Поэтому можно быть уверенным, что 7-дюймовые квадрокоптеры не будут летать, а молодежь продолжит изучать особенности управления реальным дроном по видео из YouTube и на симуляторах», – сокрушается издание.

Впрочем, некоторые учебные заведения делают по-своему.

«В Белогородском лицее №1 (Киевщина), на базе которого создана ячейка «Защиты Украины», почти чудом работает полноценная дроновая военная подготовка. Теория плюс практика на симуляторах — само собой. И, самое главное, — в лицее учат летать на настоящих 7-дюймовых FPV. Для полетов получают разрешение в компетентных структурах и тренируются на своем же стадионе. И дронов в ячейке не один, а целых 12. Это дает возможность каждому ученику в классе в течение дня военной подготовки получить плюс-минус два часа практических полетов на «семерке», – говорится в статье.

Директор лицея Инна Петровская рассказала, что работу с полноценными дронами ячейка запустила еще с февраля этого года вопреки типовому перечню министерства.

«К нам приезжают на военную подготовку 199 детей из десятых классов и 158 из одиннадцатых. Дети очень мотивированы и очень любят этот предмет. Я вижу его в целом на перспективу как профильный. Потому что быть военным сегодня — это профессия», – сказал Петровская.

При этом она добавила: