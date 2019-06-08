Жечпосполита: Парубий сделал ставку на Польшу и Литву

08.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Главы парламентов Польши, Литвы и Украины подписали резолюция, согласно которой с 2025 по 2027 годы Киев должен предпринять все необходимые шаги и получить окончательное решение ЕС по поводу вступления.

Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы совместно определили, что этот период 2025-2027 годов мы видим, как период больших шансов для Украины на пути в ЕС. Ведь в с 2025 по 2027 год будет председательствовать Польша, а с 2027 по 2029 год будет председательствовать Литва.

Это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз. И совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы в 2025-2027 годах мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение», – сказал Парубий.