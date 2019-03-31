Жена Гриценко не смогла проголосовать – ее не было в списках

31.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат на должность президента Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента на одном избирательных участков в Голосеевском районе Киева, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Вместе с Гриценко на избирательный участок также прибыла его супруга, главред вличятельного украинского издания “Зеркало недели” Юлия Мостовая, которая не смогла проголосовать, поскольку ее не оказалось в списках избирателей.

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«У меня настроение классное, но у жены настроение плохое, потому что ее лиши права проголосовать впервые за все годы, что она здесь живет», — сказал кандидат в президенты журналистам после того, как воспользовался своим правом голоса.

В свою очередь Юлия Мостовая отметила, что голосует на этом участке с 18 лет и несколько дней тому назад находила себя в списках.