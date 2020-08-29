29.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Кризис, Политика, Россия, Сюжет дня
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Женский марш в Минске возглавила полоумная русофобка


Белорусская оппозиция провела сегодня в Минске «женский гранд-марш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Его участницы несли националистические бело-красные флаги и плакаты, многие из которых были шуточного содержания: «Проститутки с народом», «С гнилым Луком борщ не сваришь», «Такой вот фитнес», «Саша, сексизм тебя погубил».

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Марш планировал пройти по центру Минска к площади Независимости, однако дорогу женщинам преградил ОМОН. Маршрут пришлось поменять, но периодически демонстрантки сталкивались с милицейскими цепями. Женщины кричали им оскорбительные лозунги: «Вам никто не даст», «Вы не мужики», «Твоя мать с нами».

Иногда цепи прорывали. Со стороны это напоминало игру «Бояре, а мы к вам пришли».


«Гранд-марш» возглавляла минская городская сумасшедшая – 73-летняя Нина Багинская. Она годами активно участвовала в националистических митингах и известна своими русофобскими настроениями, выступала против интеграции с Россией. На днях она нападала на бойцов ОМОНа, отнявших у нее националистический флаг.

«Мы с москалями разные люди. У нас разная ментальность и кровь. У нас даже психика разная. Потому что мы земледельцы. А москали – вояки. Они привыкли ездить в своих кибитках, нападать и грабить», –  говорила Багинская.

Хотя оппозиция всячески подчеркивает свое нейтральное отношение к России и Европе, на марше Багинскую встречали как героиню, скандируя «Нина!».

Стоит ли удивляться, что среди плакатов оказался и такой: «А женщин тоже из России завезете?». Это был намек она присутствие российского спецназа в Белоруссии. Слухи об этом активно выдаются за факты в среде оппозиционеров.

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