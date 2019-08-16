Жителя Луганщины посадили на 12 лет по обвинению в работе на СБУ

16.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Верховный Суд ЛНР приговорил к двенадцати годам лишения свободы за совершение “государственной измены” жителя Свердловска Александра Яковенко.

Об этом сообщает пресс-служба МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Министерства государственной безопасности, установлено, что Яковенко был завербован сотрудниками СБУ на украинском КПП «Майорск». В обмен на пересечение блокпоста вне очереди он дал письменное согласие на оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности республики», – говорится в сообщении.

По информации полученной в ходе расследования, Александру Яковенко присвоили псевдоним «Одноклассник» и дали задание по проведению тайниковых операций на территории Луганска.

«Инструкции агент СБУ получал через установленный канал связи – мессенджер «WhatsApp», с помощью которого он также отправлял отчеты о проделанной работе. В частности, по заданию кураторов из СБУ, Яковенко занимался конспиративной доставкой различных предметов, замаскированных под бытовые приборы. В дальнейшем осуществлял подборку тайниковых мест, которые предназначались для диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории республики», – добавили в ведомстве.